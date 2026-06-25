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बुलंदशहर में छज्जा गिरने से दो भाई-बहनों की मौत; चारा काटने जा रहे थे दोनों, ग्रामीणों ने बाहर निकाला

बुलंदशहर : जिले के अनूपशहर क्षेत्र में गुरुवार को एक मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर दो दो चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई. दोनों पशुओं के लिए चारा काटने जा रहे थे. इस दौरान छज्जा गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में मलबे को हटाकर दोनों को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

सीओ शशांक श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, अनूपशहर क्षेत्र के तोरई गांव में रहने वाले राजपाल तथा महेश सगे भाई हैं. परिजनों के मुताबिक, दोपहर लगभग 4 बजे गांव राजपाल का दीपांशु (14) तथा महेश की बेटी रितिका (11) अपनी मां शारदा के साथ पशुओं के लिए चारा काटने जा रहे थे. तभी अचानक छज्जे का मलबा दोनों बच्चों पर गिर गया.

महिला थोड़ा पीछे होने के चलते बाल-बाल बच गई. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. मौके पर ग्रामीणों ने छज्जे के नीचे दबे दोनों बच्चों को बाहर निकाला और तत्काल दोनों को सीएचसी अनूपशहर ले गए. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.







घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, कोतवाली प्रभारी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया. एसडीएम ने लेखपाल को तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया है. पुलिस ने दोनों बच्चों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. इस मामले में राजपाल सिंह ने तहरीर दी है.