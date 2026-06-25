ETV Bharat / state

बुलंदशहर में छज्जा गिरने से दो भाई-बहनों की मौत; चारा काटने जा रहे थे दोनों, ग्रामीणों ने बाहर निकाला

सीओ शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों बच्चों को अनूपशहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सीएचसी में मौजूद भीड़
सीएचसी में मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर : जिले के अनूपशहर क्षेत्र में गुरुवार को एक मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर दो दो चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई. दोनों पशुओं के लिए चारा काटने जा रहे थे. इस दौरान छज्जा गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में मलबे को हटाकर दोनों को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

सीओ शशांक श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, अनूपशहर क्षेत्र के तोरई गांव में रहने वाले राजपाल तथा महेश सगे भाई हैं. परिजनों के मुताबिक, दोपहर लगभग 4 बजे गांव राजपाल का दीपांशु (14) तथा महेश की बेटी रितिका (11) अपनी मां शारदा के साथ पशुओं के लिए चारा काटने जा रहे थे. तभी अचानक छज्जे का मलबा दोनों बच्चों पर गिर गया.

महिला थोड़ा पीछे होने के चलते बाल-बाल बच गई. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. मौके पर ग्रामीणों ने छज्जे के नीचे दबे दोनों बच्चों को बाहर निकाला और तत्काल दोनों को सीएचसी अनूपशहर ले गए. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.



घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, कोतवाली प्रभारी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया. एसडीएम ने लेखपाल को तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया है. पुलिस ने दोनों बच्चों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. इस मामले में राजपाल सिंह ने तहरीर दी है.

सीओ शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को थाना अनूपशहर पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक छज्जा गिर जाने के कारण दो बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनूपशहर पर लाया गया है.

सूचना के आधार पर अनूपशहर पुलिस के द्वारा प्राथमिक जांच की गई. इसके बाद घटनास्थल की जांच की गई. जांच में प्रकाश में आया कि घर में पशुओं के लिए चारा काटने दो बच्चे भाई बहन गये थे. वहीं एक दीवार पर छज्जा रखा था जो काफी कमजोर था.

कच्ची दीवार थी जिस पर छज्जा था. जिसके गिरने से गंभीर रूप से दोनों बच्चे घायल हो गए. दोनों बच्चों को अनूपशहर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर सड़क हादसे में दो चचेरी बहनों की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल

TAGGED:

BULANDSHAHR LATEST NEWS
TWO KILLED IN BALCONY COLLAPSE
BROTHER AND SISTER DIE BULANDSHAHR
TWO KILLED IN BULANDSHAHR
BULANDSHAHR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.