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नवजोत हत्याकांड: रामपुर में फुफेरे भाई संग दुकान में घुसकर की थी सौतेले पिता की हत्या, दोनों हत्यारोपी गिरफ्तार

रामपुर नवजोत सिंह हत्याकांड में शामिल दो शूटर गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: जिले में नवजोत सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. दिनदहाड़े कार वॉशिंग सेंटर संचालक की गोली मारकर हत्या करने वाले दो शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, एक पिस्टल, छह जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई ग्रे कलर की ऑल्टो कार बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड के पीछे पारिवारिक रंजिश की बात सामने आई है.





दस अक्टूबर को हुई थी हत्या: दरअसल, 10 अक्टूबर की शाम रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई थी, जब टाहकला गांव निवासी नवजोत सिंह की कुम्हरिया कलां गांव के पास स्थित उनकी कार वॉशिंग की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया गया कि कार सवार हमलावर दुकान पर पहुंचे और गाड़ी से उतरकर नवजोत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी.

इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. हत्याकांड के खुलासे के लिए एसओजी और मिलक खानम थाना पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थीं.