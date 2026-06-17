दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, गुरु रंधावा के जिम फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दो शूटर गिरफ्तार
गुरु रंधावा के जिम फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने ली थी.
Published : June 17, 2026 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के पॉश इलाके पश्चिम विहार स्थित पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस वारदात की जिम्मेदारी अमेरिका में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित ने ली थी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है.
स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) एचजीएस धालीवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी 19 वर्षीय अरमान और 21 वर्षीय तुषार उर्फ ताशु उर्फ पिंकू के रूप में हुई है. दोनों को 15 जून को हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों ने जिम पर फायरिंग की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है.
पुलिस के अनुसार 11 जून की सुबह करीब चार बजे पश्चिम विहार स्थित 24HS फिटनेस जिम के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई थीं. घटना में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन मौके से सात खाली कारतूस बरामद हुए थे. इसके बाद पश्चिम विहार ईस्ट थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान सोशल मीडिया पर अनिल पंडित का एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उसने फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से किया गया है.
पोस्ट में यह भी कहा गया था कि गुरु रंधावा को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी गई थी. गैंग ने सलमान खान को अपना दुश्मन बताते हुए इस फायरिंग को चेतावनी के तौर पर अंजाम देने का दावा किया. स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज, खुफिया जानकारी और करीब 100 किलोमीटर तक आरोपियों के भागने के रूट का विश्लेषण किया. जांच के दौरान साहिल, सागर, अरमान और तुषार के नाम सामने आए. इसके बाद मामले की जांच स्थानीय पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.
पुलिस जांच में सामने आया कि अरमान मुख्य शूटर साहिल और सागर का रिश्तेदार है, जबकि तुषार हाल ही में रूस से वापस लौटा था. दोनों कथित तौर पर अनिल पंडित के निर्देश पर इस वारदात की साजिश में शामिल हुए. फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. क्राइम ब्रांच का कहना है कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है.
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