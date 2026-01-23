ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी साजिश नाकाम, हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार- दिल्ली पुलिस ( ETV Bharat )