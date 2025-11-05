ETV Bharat / state

नई एडहॉक कमेटी में भी गुटबाजी: रणजी मैच के लिए बना दी दो अलग-अलग टीमें, दोनों गुटों ने किए ये दावे

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने रणजी के लिए अपनी टीम बना दी. वहीं कमेटी के चार सदस्यों धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, मोहित यादव और आशीष तिवारी ने भी अपनी टीम बना दी. अब विवाद ये है कि दोनों गुटों में से किस गुट की टीम हैदराबाद से होने वाले मुकाबले में उतरेगी. रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एक राज्य की दो टीमों का दावा न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे खिलाड़ियों का भविष्य भी दांव पर लग सकता है. कन्वीनर का कहना है, 'मैं एडहॉक कमेटी का कन्वीनर हूं. मेरे द्वारा टीम सलेक्ट टीम ही खेलेगी. टीम के सलेक्शन को लेकर जो चयनकर्ता नियुक्त किए गए हैं, उनकी घोषणा पिछले एजीएम में की गई थी. अगर उस समय कोई समस्या थी, तो एडहॉक के सदस्यों को बताना चाहिए था.

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है. हालात तब ज्यादा बिगड़े नजर आए, जब एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और अन्य सदस्यों ने रणजी मैच के लिए अलग-अलग टीमें बना दीं. अब चयनकर्ता और खिलाड़ी इस उलझन में हैं कि हैदराबाद से होने वाले रणजी मैच में कौनसे गुट की टीम उतरेगी. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और सदस्यों ने अपनी-अपनी टीमों के मान्य होने का दावा किया है.

सदस्य बोले- हमारी टीम मान्य: वहीं पूरे मसले को लेकर एडहॉक कमेटी के सदस्य पिंकेश जैन का कहना है कि कमेटी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है. लेकिन टीम को लेकर जो फैसला कन्वीनर ने किया है, उसे मान्य नहीं किया जा सकता. हमारे द्वारा जो टीम बनायी गई है, वहीं मान्य है. क्योंकि एडहॉक कमेटी के चार सदस्यों ने बहुमत के साथ इस टीम को तैयार किया है. कमेटी हमेशा बहुमत के साथ चलती है. अगर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर को किसी तरह की कोई परेशानी है, तो हम बैठकर बात करने को तैयार हैं.

पहले भी बिगड़े हालात: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में दो दो क्रिकेट टीमें बनना कोई नई बात नहीं है. 90 के दशक में भी इस तरह के हालात राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में उत्पन्न हुए थे. उस दौरान भी क्रिकेट की दो टीमें तैयार कर दी गई थीं. वर्ष 2007 और 2008 में भी इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ था. जब रणजी मैच की दो टीमें तैयार की गई थी और मैच के दौरान दोनों टीमें मैदान पर पहुंच गई थी.

BCCI ने सकता है एक्शन: इस विवाद की जानकारी बीसीसीआई तक पहुंच चुकी है. बोर्ड स्थिति पर नजर रखे हुए है. यदि आरसीए जल्द समाधान नहीं निकालता, तो बीसीसीआई हस्तक्षेप कर सकता है. इससे पहले जब ललित मोदी राजस्थान की क्रिकेट में फिर से एंटर हुए थे, तब बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध लंबे समय तक लागू रहा था. जिसके बाद बीसीसीआई की ओर से एक कमेटी बनायी गई थी. जिसे टीम राजस्थान नाम दिया गया था और कई वर्षों तक टीम राजस्थान ने राजस्थान में क्रिकेट का संचालन किया था.