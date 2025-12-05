भगवानपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, हरिद्वार में नाबालिग से किया रेप
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए है. दोनों ही मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
रुड़की: हरिद्वार जिले में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए है. पहला मामला जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म युवती के साथ दुष्कर्म किया. वहीं दूसरा मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का है. यहां 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया है.
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का अपने ही गांव के युवक के साथ बीते एक साल प्रेम-प्रसंग चल रहा था. आरोप है कि इसी दौरान युवक ने युवती से शादी करने की बात कही. वहीं युवक की इस बात पर युवती को विश्वास हो गया. इसके बाद युवक ने युवती के साथ कई बार संबंध भी बनाए. युवती ने जब युवक पर शादी के लिए दबाव डाला तो उसने शादी करने से इन्कार कर दिया. हालांकि युवती ने कई बार युवक को शादी के लिए मनाने का भी प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं माना.
आरोप है कि शादी के लिए ज्यादा दबाव बनाने पर आरोपी युवक और उसके परिजनों ने युवती को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे युवती घबरा गई. इसके बाद युवती ने आपबीती अपने परिजनों को बताई. वहीं परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए. इसके बाद पीड़िता के भाई ने भगवानपुर पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक वसीम, सोनू और भूरी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी निकल कर सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाही अमल में लाई जाएगी.
नाबालिग लड़की से रेप: दूसरा मामला हरिद्वार जिले के ही सिडकुल थाना क्षेत्र का है. पीड़िता की पिता ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीती 25 अक्टूबर की रात उनकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी. तभी गांव के पंकज ने उसका मुंह भींच लिया और खींचकर ट्यूबवेल पर ले गया. इस दौरान आरोपी ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने अपने पिता लाखन और भाई सिद्धार्थ को भी बुलाया. इसके बाद आरोपी, पीड़िता को बस में बैठाकर पहले दिल्ली और गुड़गांव भी ले गए.
गुड़गांव से होते हुए उसे पंकज अपनी मौसी के घर सहारनपुर ले गया. आरोपी पंकज ने वहां भी बेटी के साथ जबरन संबंध बनाए. परिजनों ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस द्वारा फोन करने पर आरोपी पंकज बीती 27 दिसंबर को सिडकुल थाने आया. इस दौरान बेटी ने पुलिस को सारी आपबीती बताई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बिना मेडिकल कराए वापस भेज दिया. इसके बाद उन्होंने कई जगह शिकायत कर कार्रवाई की मांग की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. इसलिए अंत में उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पंकज समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.
