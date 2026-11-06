ETV Bharat / state

यूपी में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यभार बदले, भवानी सिंह खंगारौत बने गन्ना आयुक्त

यूपी में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यभार बदले. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: शासन स्तर पर शुक्रवार को सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है.

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं, मिनिस्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आदेश के मुताबिक, भवानी सिंह खंगारौत अब तक सचिव वित्त के पद पर तैनात थे. उन्हें इस जिम्मेदारी से हटाकर गन्ना आयुक्त और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. इसी तरह, मिनिस्ती एस अब तक गन्ना आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.शासन ने उन्हें इस पद से हटाकर सचिव वित्त के पद पर तैनात किया है. भवानी सिंह खंगारौत : भवानी सिंह खंगारौत उत्तर प्रदेश कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने वर्ष 2009 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी.