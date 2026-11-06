यूपी में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यभार बदले, भवानी सिंह खंगारौत बने गन्ना आयुक्त
भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त नियुक्त किया गया. वहीं, मिनिस्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:54 PM IST
लखनऊ: शासन स्तर पर शुक्रवार को सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है.
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं, मिनिस्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
आदेश के मुताबिक, भवानी सिंह खंगारौत अब तक सचिव वित्त के पद पर तैनात थे. उन्हें इस जिम्मेदारी से हटाकर गन्ना आयुक्त और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.
इसी तरह, मिनिस्ती एस अब तक गन्ना आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.शासन ने उन्हें इस पद से हटाकर सचिव वित्त के पद पर तैनात किया है.
भवानी सिंह खंगारौत : भवानी सिंह खंगारौत उत्तर प्रदेश कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने वर्ष 2009 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी.
राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक खंगारौत प्रशासनिक सेवा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.
वह मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निदेशक (प्रशासन) और वित्त विभाग में सचिव जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं. अब शासन ने उन्हें गन्ना आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है.
मिनिस्ती एस: मिनिस्ती एस उत्तर प्रदेश कैडर की 2003 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं. मूल रूप से केरल की रहने वाली मिनिस्ती एस ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक और पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है. प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है.
वह फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर की जिलाधिकारी रह चुकी हैं. इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग, स्टांप एवं पंजीकरण विभाग और वाणिज्य कर विभाग में भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, अब उन्हें उत्तर प्रदेश शासन में सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है.