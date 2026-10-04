आजमगढ़ में भाजपा की बैठक में हंगामा; दो नेताओं में जमकर हुई झड़प, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल!
प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ अराजक तत्व आए थे. जिन्होंने बैठक को निष्फल करने की कोशिश की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:41 PM IST
आज़मगढ़ : भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब दो पदाधिकारियों में विवाद हो गया. दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. स्थिति बिगड़ते देख मंच पर मौजूद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया.
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और आजमगढ़ जिले के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ अराजक तत्व आए थे. जिन्होंने बैठक को निष्फल करने की कोशिश की है, लेकिन बैठक संपन्न हुई. उन्होंने कहा कि इसी गुटबाजी के चलते 22 के लोकसभा चुनाव में यहीं से चुनाव में जीत दर्ज की थी. उन्होंने कहा कि सभी से बातचीत चल रही है. आगे समन्वय बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव जीत कर उनके खाते में डालने का काम करेंगे.
मिला जानकारी के मुताबिक, बैठक में संबोधन के दौरान एक पदाधिकारी मंच से नेताओं का उल्लेख कर रहे थे, तब वे कथित तौर पर एक नेता का नाम लेना भूल गए या नाम स्पष्ट नहीं ले पाए. इसी बात से नाराज होकर उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया.
देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद काफी बढ़ गया. स्थिति बिगड़ते देख मंच पर मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों को अलग कर मामला शांत कराया.
बैठक में हुए इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. संगठन द्वारा इस घटना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
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