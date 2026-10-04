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आजमगढ़ में भाजपा की बैठक में हंगामा; दो नेताओं में जमकर हुई झड़प, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल!

आजमगढ़ में भाजपा की बैठक में हंगामा ( Photo credit: ETV Bharat )

आज़मगढ़ : भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब दो पदाधिकारियों में विवाद हो गया. दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. स्थिति बिगड़ते देख मंच पर मौजूद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया.