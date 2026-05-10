कानपुर में रफ्तार का कहर; अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौके पर मौत
मृतकों की पहचान सचेंडी के कटरा भैंसोर निवासी 22 वर्षीय सागर कमल और 23 वर्षीय आलोक कमल के रूप में हुई है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 3:23 PM IST
कानपुर: कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर फ्लाईओवर पर रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ड्यूटी जा रहे दो बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतकों की पहचान सचेंडी के कटरा भैंसोर निवासी 22 वर्षीय सागर कमल और 23 वर्षीय आलोक कमल के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि दोनों युवक सीओडी के पास स्थित आर्मी कैंप में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात थे. रविवार सुबह 5 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होनी थी, जिसके लिए वे तड़के करीब साढ़े चार बजे घर से एक ही बाइक पर सवार होकर निकले थे.
इसी दौरान कोयला नगर फ्लाईओवर पर उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दोनों युवकों ने हेलमेट भी पहन रखा था. वाहन की टक्कर इतनी तेज रही कि हेलमेट दूर जाकर गिरे. हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. चकेरी थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है. पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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