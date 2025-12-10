ETV Bharat / state

पूर्वी दिल्ली के दो स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप, दोनों स्कूल खाली कराए गए

पूर्वी दिल्ली के दो स्कूल में बुधवार बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप. ईमेल के जरिए स्कूल के अंदर विस्फोटक रखे जाने का दावा.

दो स्कूल में बुधवार बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप
दो स्कूल में बुधवार बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. संदिग्ध ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा कारणों से दोनों स्कूलों को खाली करा दिया गया. पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल और लक्ष्मी नगर के लवली पब्लिक स्कूल को बुधवार सुबह एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ. मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.

अलर्ट मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बाहर निकाला :अलर्ट मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन अब तक किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है.जानकारी में सामने आया है कि लक्ष्मी नगर के प्रियदर्शनी विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल ईमेल द्वारा यह धमकी मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम बम स्क्वायड टीम पहुंची थी और स्कूल की जांच की तो कुछ भी नहीं निकला और ये फेक कॉल निकली .

दो स्कूल में बुधवार बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

सादिक नगर और लक्ष्मी नगर के दो स्कूलों को मिली बम की धमकी : डीसीपी पूर्वी दिल्ली अभिषेक धनिया ने बताया कि दिल्ली के सादिक नगर और लक्ष्मी नगर के दो स्कूलों में आज बम की धमकी मिली है, जांच चल रही है. धमकी वाले मेल की जांच की जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है. साइबर सेल की मदद से ईमेल की तकनीकी जांच भी की जा रही है.

सादिक नगर और लक्ष्मी नगर के दो स्कूलों को मिली बम की धमकी
सादिक नगर और लक्ष्मी नगर के दो स्कूलों को मिली बम की धमकी (ETV Bharat)

फिलहाल दोनों स्कूलों को खाली कराया गया: फिलहाल दोनों स्कूलों को खाली कराकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. अभिभावकों को भी इस बाबत सूचित किया जा चुका है. बता दें कि इससे पहले 19 नवंबर को दिल्ली में एक साथ स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ने की धमकी भरे कॉल मिली थी हालांकि जांच में कुछ नहीं मिला. सभी कॉल फर्जी पाए गए. लेकिन हर बार की तरह पुलिस इस मामले को भी गंभीरता से जांच रही है ताकि बच्चों और स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

डीसीपी पूर्वी दिल्ली अभिषेक धनिया ने बताया जांच जारी है
डीसीपी पूर्वी दिल्ली अभिषेक धनिया ने बताया जांच जारी है (ETV Bharat)

