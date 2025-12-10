ETV Bharat / state

पूर्वी दिल्ली के दो स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप, दोनों स्कूल खाली कराए गए

दो स्कूल में बुधवार बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप ( ETV Bharat )