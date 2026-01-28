ETV Bharat / state

जोधपुर में आपसी अदावत, स्कूल के दो छात्रों को मारे चाकू, एक की हालत गंभीर

एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है. घायल छात्रों के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया. लूणी इलाके के कांकाणी गांव की सरकारी स्कूल की चार बजे छुट्टी के समय 12वीं के छात्र प्रधान विश्नोई और महेंद्र विश्नोई बाहर निकले. इस दौरान विनोद राव और प्रवीण राव वहां पहुंचे. प्रधान की कुछ समय पहले दोनों से कहासुनी हुई थी. इसे लेकर राजीनामा भी हो गया था, लेकिन आज दोनों ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया. इस दौरान चाकू निकाला और प्रधान पर वार किए.

जोधपुर: पुलिस कमिश्नरेट के लूणी थाना क्षेत्र में दो युवकों ने अपनी अदावत के चलते दो स्कूली छात्रों को चाकू मार दिए. एक छात्र के पेट पर चाकू मारा गया, जबकि एक के हाथ और पेट पर बड़ा कट लगा. दोनों घायल छात्रों को एम्स में भर्ती कराया गया है. जिसके पेट में चाकू लगा है, उस छात्र की हालत गंभीर बनी है. एम्स में ऑपरेशन होगा. घटना की जानकारी मिलने पर एसीपी छवि शर्मा मौके पर पहुंचीं.

पुलिस के अनुसार, प्रधान के पेट पर वार होते ही खून निकलने लगा. महेंद्र विश्नोई उसे बचाने उसके आगे आया तो उसे भी दो चाकू मार दिए. इसके बाद आरोपी विनोद और प्रवीण मौके से भाग गए. दोनों पीड़ित घायल अवस्था में स्कूल के पास बैंक पहुंचे, जहां प्रधान के पिता जवरी लाल कैश जमा कराने आए थे. उन्होंने दोनों को घायल अवस्था में देखा तो तुरंत गाड़ी से एम्स ले गए. महेंद्र के पिता को भी सूचित किया.

प्रधान की हालत गंभीर: प्रधान के पिता जवरी लाल ने बताया कि वे दोनों बच्चों को एम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रधान की स्थिति गंभीर बताई. उसके पेट पर चाकू लगने से खून आ रहा था. जांच के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए. उसका ऑपरेशन चल रहा है. महेंद्र का भी उपचार जारी है. उन्होंने बताया कि प्रवीण और विनोद से इनकी कोई बात हुई है तो उसकी जानकारी नहीं है. दोनों बाहर काम करते हैं.

इंस्टाग्राम पर हुई थी बहस : एसीपी छवी शर्मा ने बताया कि स्कूली छात्रों को आरोपियों के साथ इंस्टाग्राम पर बोलचाल और गाली-गलौच हुई थी. इसको लेकर रंजिश हो गई थी. बुधवार चार बजे स्कूल की छुट्टी के बाद आरोपियों ने छात्रों पर हमला कर दिया. उनकी तलाश में टीमें लगाई गई हैं. एक छात्र को गंभीर चोटें आई हैं.