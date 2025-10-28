फलोदी: सेतरावा मेगा हाइवे पर पिकअप ने स्कूली छात्रों को मारी टक्कर, दो की मौत
सेतरावा में पिकअप वाहन की टक्कर से दो स्कूली छात्रों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ. पुलिस ने जांच शुरू की.
Published : October 28, 2025 at 4:14 PM IST
फलोदी: सेतरावा क्षेत्र में मंगलवार को मेगा हाइवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है.
वृताधिकारी संग्राम सिंह भाटी ने बताया मंगलवार सुबह सवा नौ बजे खेतनगर देचु थाना क्षेत्र के सेतरावा में तीन बच्चे स्कूल पैदल जा रहे थे. रास्ते में एक पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी. तीनों को सेतरावा अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान खेतसर निवासी नगाराम मेघवाल (15) पुत्र नरपतराम और सुनील मेघवाल (16) पुत्र खींयाराम की मौत हो गई. इसके अलावा भावेष मेघवाल (15) पुत्र चूनाराम को जोधपुर रैफर किया गया.
तीनों छात्र अपने घर से पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेतरावा जा रहे थे, तभी गांव के पास तेज रफ्तार दूध से भरी पिकअप गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.
सूचना मिलते ही लोहावट वृत्ताधिकारी व सेतरावा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दोनों मृतक छात्रों के शव को सेतरावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. दुर्घटना की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में परिजनों व ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. गुस्साए ग्रामीणों ने हादसे के प्रति रोष व्यक्त करते हुए दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है.