फलोदी: सेतरावा मेगा हाइवे पर पिकअप ने स्कूली छात्रों को मारी टक्कर, दो की मौत

फलोदी: सेतरावा क्षेत्र में मंगलवार को मेगा हाइवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है.

वृताधिकारी संग्राम सिंह भाटी ने बताया मंगलवार सुबह सवा नौ बजे खेतनगर देचु थाना क्षेत्र के सेतरावा में तीन बच्चे स्कूल पैदल जा रहे थे. रास्ते में एक पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी. तीनों को सेतरावा अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान खेतसर निवासी नगाराम मेघवाल (15) पुत्र नरपतराम और सुनील मेघवाल (16) पुत्र खींयाराम की मौत हो गई. इसके अलावा भावेष मेघवाल (15) पुत्र चूनाराम को जोधपुर रैफर किया गया.

तीनों छात्र अपने घर से पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेतरावा जा रहे थे, तभी गांव के पास तेज रफ्तार दूध से भरी पिकअप गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.