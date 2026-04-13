ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा के दादरी बाईपास पर रफ्तार का कहर, दो स्कूल बसें टकराई, कई बच्चे गंभीर घायल

परिजन हादसे के बाद से बहुत घबराए हुए हैं. बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हैं. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ग्रेटर नोएडा के दादरी में दो स्कूल बसें टकराई
ग्रेटर नोएडा के दादरी में दो स्कूल बसें टकराई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दादरी बाईपास पर सोमवार की सुबह उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब दो निजी स्कूलों की बसें आपस में टकरा गईं. इस दर्दनाक हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस हादसे में एक स्कूल के करीब एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों और बच्चों के परिजनों के अनुसार, हादसा बेहद भीषण था.

घायल बच्चों के दादा, जेपी मित्तल ने बताया कि उनके दो पोते भी इस बस में सवार थे. उन्होंने कहा, एक स्कूल की बस बच्चों को उतारने के लिए साइड में जा रही थी, तभी सामने से आ रही दूसरी स्कूल बस ने बेहद तेज रफ्तार में टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए.

दो स्कूल बसें टकराई (ETV Bharat)

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला और पास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया.

सूचना मिलते ही बच्चों के डरे-सहमे परिजन भी अस्पताल और घटना स्थल पर पहुंचने लगे. कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बसों को सड़क से हटाकर किनारे किया ताकि यातायात बाधित न हो और कोई अन्य दुर्घटना न घटे.

ये भी पढ़ें-दर्दनाक हादसा! मकान का छज्जा गिरा, मलबे में दबकर एक मासूम की मौत, दूसरा गंभीर घायल

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बड़ा हादसा टला! कोचिंग सेंटर में बैठे थे बच्चे, तभी लगी आग, एक घंटे तक मुश्किल में फंसी रही जिंदगी

TAGGED:

एक दर्जन बच्चे घायल
SCHOOL BUS COLLIDED AT DADRI BYPASS
GREATER NOIDA SCHOOL BUS ACCIDENT
ग्रेटर नोएडा के दादरी बाईपास हादसा
DADRI BYPASS GREATER NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.