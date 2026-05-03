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फरीदाबाद में सीवर टैंक ने छीनी ज़िंदगी, दम घुटने से दो सफाई कर्मियों की मौत, रातभर ढूंढते रहे परिजन

हरियाणा के फरीदाबाद में सीवर टैंक में दम घुटने से दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई है.

Two sanitation workers died after suffocating in a sewer tank in Faridabad
फरीदाबाद में सीवर टैंक ने छीनी ज़िंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 8:50 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 84 में सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से दो सफाई कर्मियों की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान खेड़ी कला गांव निवासी राजेंद्र और सुनील के रूप में हुई है. दोनों की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. बता दें कि दोनों सफाई कर्मचारी बीपीटीपी कंपनी में सफाई कर्मी का काम करते थे. हादसा पुरी प्राणायाम सोसाइटी के सामने उस समय हुआ, जब शनिवार शाम करीब 6 बजे दोनों सफाई कर्मी मैनहोल में उतरकर सीवर की सफाई करने के लिए गए थे, लेकिन वे जिंदा बाहर नहीं आए सके.

सीवर की सफाई के लिए गए थे : सफाई कर्मचारी सुनील और राजिंदर शनिवार की शाम को सीवर की सफाई करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे. जब दोनों देर रात तक घर नहीं पहुंचे तब उनके परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने दोनों की तलाश शुरू की. रविवार सुबह जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो मैनहोल के पास उनकी साइकिल और मोटरसाइकिल खड़ी मिली. ये देखकर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. जब परिजनों ने मैनहोल के अंदर झांककर देखा तो दोनों कर्मी अंदर बेसुध पड़े दिखाई दिए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया.

फरीदाबाद में सीवर टैंक ने छीनी ज़िंदगी (ETV Bharat)

कंपनी पर परिजनों के आरोप : मृतक के परिजनों ने बीपीटीपी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हैरत की बात है कि दोनों कर्मचारी बीपीटीपी कंपनी की तरफ से सफाई करने गए थे लेकिन जब वे काम खत्म कर वापस नहीं आए तब भी कंपनी के मैनेजमेंट ने उन्हें खोजने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि मृतक के परिजन जब उनसे पूछने पहुंचे तब उन्होंने कह दिया कि वे दोनों तो शाम को हाजरी पंचिंग कर घर चले गए. इससे साफ पता चलता है कि बीपीटीपी कंपनी के अधिकारी सरासर सफेद झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जब दोनों जिंदा वापस आए ही नहीं तो पंचिंग कैसे हो गई.

पुलिस मौके पर पहुंची : इस मामले में जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सीवर से बाहर निकलवाया. जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए रखवाया गया है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दोनों की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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Last Updated : May 3, 2026 at 8:50 PM IST

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