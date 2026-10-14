देवरिया के दो नाविक ओमान में लापता; तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद से सुराग नहीं, परिजनों में कोहराम
परिजन मस्कट स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:02 PM IST
देवरिया: ओमान के पास समुद्र में तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले में देवरिया के दो नौजवान नाविक लापता हो गए हैं. घटना 11 अक्टूबर 2026 को ओमान के सोहर एंकरेज के पास हुई, जहां निकारागुआ ध्वज वाला तेल टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन ड्रोन हमले का शिकार हो गया. इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. हमले के तुरंत बाद ओमान कोस्ट गार्ड और अन्य एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 9 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जनपद निवासी दो नाविकों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है.
इसमें वीर बहादुर यादव (26 वर्ष) बरहज तहसील के बड़का गांव के रहने वाले हैं. पिता स्व. रामसमुझ यादव हैं. वीर बहादुर परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और पिछले कुछ सालों से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे. आदित्य सिंह दूसरे नाविक हैं, जो इसी टैंकर पर तैनात थे.
कंपनी के कर्मचारियों ने वीर बहादुर यादव के लापता होने की जानकारी उनके परिजनों को फोन पर दी. बेटे के लापता होने की खबर मिलते ही बड़कागांव में उनके घर पर कोहराम मच गया. मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है.
परिजनों का कहना है कि कंपनी शुरुआत में स्पष्ट जवाब नहीं दे रही थी. अब परिजन लगातार कंपनी, जहाज के एजेंट और मस्कट स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार ने विदेश मंत्रालय और देवरिया जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है, ताकि उनके लाल का जल्द पता लगाया जा सके. दोनों नाविकों की तलाश के लिए ओमान कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी होने की जानकारी है.
यह भी पढ़ें: आगरा में खेरिया रेलवे पुल आज से बंद, लाखों आबादी और हज़ारों वाहनों पर दिखेगा असर