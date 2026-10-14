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देवरिया के दो नाविक ओमान में लापता; तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद से सुराग नहीं, परिजनों में कोहराम

लापता वीर बहादुर यादव और बेहाल परिजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: ओमान के पास समुद्र में तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले में देवरिया के दो नौजवान नाविक लापता हो गए हैं. घटना 11 अक्टूबर 2026 को ओमान के सोहर एंकरेज के पास हुई, जहां निकारागुआ ध्वज वाला तेल टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन ड्रोन हमले का शिकार हो गया. इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. हमले के तुरंत बाद ओमान कोस्ट गार्ड और अन्य एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 9 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जनपद निवासी दो नाविकों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है.

इसमें वीर बहादुर यादव (26 वर्ष) बरहज तहसील के बड़का गांव के रहने वाले हैं. पिता स्व. रामसमुझ यादव हैं. वीर बहादुर परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और पिछले कुछ सालों से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे. आदित्य सिंह दूसरे नाविक हैं, जो इसी टैंकर पर तैनात थे.