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शाहजहांपुर में दो साधुओं को जलाने का आरोप, एक हिरासत में, पुलिस जांच में जुटी

साधुओं को सोते समय झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जला दिया. ( ईटीवी भारत )

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में झोपड़ी में सोते समय दो साधुओं की आग लगाकर जला देने की दर्दनाक घटना सामने आई है. तहरीर के मुताबिक आरोपी खुद मंदिर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए दोनों साधुओं को सोते समय झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जला दिया.

दरअसल पूरी घटना जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के गांव सूथा की है. जहां गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर भोले बाबा मंदिर पर गांव के ही रहने वाले बाबा बिहारी दास अपने चेला गोपाल दास के साथ मंदिर पर झोपड़ी डालकर रहते थे. और पूजा अर्चना का काम किया करते थे.

ग्रामीणों ने जब झोपड़ी से धुआं उठता देखा, तो पुलिस को सूचना दी गई. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. साथ ही टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है फिलहाल पुलिस ने दोनों साधुओं के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजे गए हैं.

साधुओं को सोते समय झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जला दिया. (ईटीवी भारत)

गांव के ही रहने वाले शिवकुमार सिंह की ओर से दी गई थाने में तहरीर के मुताबिक बाबा बिहारी दास और गोपाल दास की झोपड़ी से जब धुआं उठता हुआ देखा, तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो देखा की झोपड़ी बुरी तरह जल रही है. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.

झोपड़ी में सोते समय दो साधुओं की आग लगाकर जला दिया. (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दोनों की जलकर मौत हो चुकी थी. थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि गांव का ही रहने वाला सुमित सिंह जिसने झोपड़ी में आग लगाकर दोनों साधुओं को जिंदा जला दिया. वह मंदिर पर कब्जा कर स्वयं रहना चाहता था. इसीलिए उसने दोनों साधुओं को सोते समय झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जला दिया.

झोपड़ी में सोते समय दो साधुओं की आग लगाकर जला दिया. (ईटीवी भारत)

हालांकि उपरोक्त घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. कोई हत्या कर जलाए जाने की बात कर रहा है, तो कोई लकड़ी की चिता बनाकर उसे पर साधुओं को जलाए जाने की बात कर रहा है. पुलिस टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ एफएसएल टीम भी मौके पर पड़ताल कर रही है कि आखिर क्यों दोनों साधुओं को जिंदा जलाया गया. इसके पीछे के कारण क्या है. अब यह तो पुलिस की जांच में ही स्पष्ट हो सकेगा, फिलहाल, ग्रामीण द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. और इस मामले में आरोपी सुमित सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूरे मामले का गहन निरीक्षण करने के लिए पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित स्वयं खुदागंज थाना क्षेत्र के गांव सूथा मौके पर पहुंचे.

झोपड़ी में सोते समय दो साधुओं की आग लगाकर जला दिया. (ईटीवी भारत)

पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर सौरभ दीक्षित ने बताया कि आज सुबह ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर भोले बाबा मंदिर पर दो जले हुए शव पड़े हुए हैं. स्थानीय पुलिस को तत्काल मौके पर भेजा गया.

झोपड़ी में सोते समय दो साधुओं की आग लगाकर जला दिया. (ईटीवी भारत)

साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण टीम के साथ मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम सहित अन्य साक्षी संकट करने के साथ ही मंदिर के संरक्षक शिवकुमार द्वारा गांव के ही रहने वाले सुमित नाम के व्यक्ति के विरुद्ध जो तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है. दोनों साधुओं की किस समय और क्यों हत्या की गई इसके पीछे के कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे. फिलहाल दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं ताकि घटना के पीछे का सही समय और कारण ज्ञात हो सके.