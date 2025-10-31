ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में गाय को बचाने के चक्कर में दो रोडवेज बसों में टक्कर, चालक की मौत, 4 घायल

शाहजहांपुर: जिले में देर रात सड़क हादसा हो गया. थाना सिधौली क्षेत्र में नायरा पेट्रोल पंप के पास पुवायां रोड पर दो रोडवेज बसें आमने-सामने से टकरा गईं. इस हादसे में दोनों बसों के चालक समेत 5 लोग घायल हो गए. एक चालक ने दम तोड़ दिया है. वहीं, घायल अन्य चार लोगों को इलाज अस्पताल में चल रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस रास्ते से क्षतिग्रस्त बसों को हटवा रही है.





रोडवेज एआरएम के मुताबिक हादसा थाना सिधौली क्षेत्र के लक्ष्य इंस्टीट्यूट के पास हुआ था. गुरुवार रात को पुवाया की तरफ से आ रही रोडवेज बस गाय को बचाने के चक्कर में सामने से आ रही दूसरी रोडवेज बस से टकरा गई. इस हादसे में दोनों बसे काफी क्षतिग्रस्त हुईं हैं. इस हादसे में दोनों रोडवेज बसों के चालक समेत 5 लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. इलाज के दौरान रोडवेज बस चालक पप्पू की मौत हो गई. अन्य यात्रियों का इलाज चल रहा है.

एआरएम रोडवेज अरुण कुमार के मुताबिक हादसा कल रात करीब नौ बजे हुआ है. एक गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है. 4 घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. हादसे में गौरी फांटा डिपो के रोडवेज बस चालक पप्पू की मौत हो गई है. उन्होंने हादसे पर दुख जताया.