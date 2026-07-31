हमीरपुर में दो खटारा रोडवेज बसें हुईं खराब, यात्री परेशान
परिवहन निगम ने विभागीय जांच के आदेश दिए, रखरखाव में लापरवाही की जांच होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 9:34 AM IST
हमीरपुर: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हमीरपुर डिपो की दो बसें गुरुवार को अलग-अलग स्थानों पर तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में खराब हो गई. पहली बस की क्लच प्लेट खराब होने पर महिला परिचालक और यात्रियों को बस में धक्का लगाना पड़ा, जबकि दूसरी बस भरुआ के पास ब्रेकडाउन होने से रुक गई. दोनों घटनाओं के बाद परिवहन निगम ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.
दरअसल, गुरुवार को हमीरपुर डिपो की बस यूपी-91 टी-3913 रास्ते में क्लच प्लेट खराब होने से बंद हो गई. बस को दोबारा चालू करने के लिए महिला परिचालक और यात्रियों ने धक्का लगाया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. बस के चालक मृगेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले ही क्लच संबंधी दिक्कत की जानकारी कार्यशाला में दी थी, लेकिन बस को संचालन में भेज दिया गया.
हालांकि, कार्यशाला प्रभारी सलीम खान ने चालक के दावे से अलग पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि चालक ने केवल क्लच पैडल हार्ड होने की शिकायत की थी. शिकायत मिलने पर पैडल को ठीक कराया गया और बस ने पूरा निर्धारित रूट पूरा किया. लौटते समय अचानक क्लच प्लेट खराब हो गई. बस को कार्यशाला में लाया गया है और क्लच प्लेट बदली जा रही है.
इसी दिन शाम करीब पांच बजे हमीरपुर डिपो की दूसरी बस यूपी-91 टी-4024 भरुआ के पास ब्रेकडाउन हो गई. प्रारंभिक सूचना में स्टेयरिंग हार्ड होने की बात सामने आई. बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया. बाद में खराब बस को डिपो लाया गया.
एआरएम आर.पी. साहू ने बताया कि दोनों मामलों की विभागीय जांच कराई जाएगी. यदि जांच में यह सामने आता है कि चालक द्वारा दर्ज कराई गई तकनीकी खराबी को दूर किए बिना बस संचालन में भेजी गई थी तो संबंधित जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
यदि चलते समय अचानक तकनीकी खराबी आई है तो उसके कारणों की भी जांच होगी. पहली बस की क्लच प्लेट बदली जा रही है, जबकि दूसरी बस की तकनीकी जांच कराई जा रही है. एआरएम के मुताबिक, हमीरपुर डिपो में कुल 81 बसें हैं. अधिकांश बसें संचालन में हैं, जबकि कुछ बसें मरम्मत के लिए कार्यशाला और टाटा वर्कशॉप में भेजी गई हैं. पुरानी बसों की नीलामी के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है. अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
एक ही दिन में डिपो की दो बसों के रास्ते में खराब होने की घटनाओं ने बसों के रखरखाव और तकनीकी जांच व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवहन निगम का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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