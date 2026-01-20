नोएडा में तेज रफ्तार की वजह से दो सड़क हादसे, एक की मौत, चार घायल, गाड़ी के उड़े परखच्चे

ETV Bharat / state

नोएडा में तेज रफ्तार की वजह से दो सड़क हादसे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 20, 2026 at 3:03 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक जैगुआर कार सवार चालक ने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक कार का संतुलन बिगड़ने की वजह से जैगुआर कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में एक युवती की की मौके पर ही मौत हो गई.जबकि कार में मौजूद तीन अन्य लोग घायल हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है. वहीं दूसरा हादसा थाना नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र के सदरपुर की हैँ

नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र पर दर्दनाक सड़क हादसा
नोएडा के एलिवेटेड रोड पर जहां तेज रफ़्तार और ओवर टेकिंग की होड़ में भीषण हादासा हो गया, भंगेल की तरफ से आ रही एक जगुजार कार एक अज्ञात कैंटर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार चार दोस्त आयुष, नील, अंश और 19 वर्षीय फलक अहमद गंभीर रुप से घायल हो गये. चारों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान फलक अहमद की मृत्यु हो गई. आयुष, नील और अंश का इलाज अभी जारी है. थाना सेक्टर-49 पुलिस अब उस अज्ञात कैंटर ट्रक की तलाश में जुटी है जो मौके से फरार हो गया.


नोएडा सेक्टर-39 क्षेत्र में एक और हादसा
तेज रफ़्तार का दूसरा कहर थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में देखने को मिला. यहां सदरपुर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की सेल्टोस कार मोनार्ड मॉल के पास बने मोड़ पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के बाद कार सड़क पर ही पलट गई. कार में सवार उपदेश तोमर को चोटें आई हैं, जिन्हें परिजनों की मौजूदगी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हटाकर यातायात सुचारु कराया और हादसे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

डीसीपी नोएडा का बयान
दोनों सड़क हादसे में डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं घायलो का अस्पताल में इलाज चल रहा है.सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना में अभी किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है, शिकायत प्राप्त होने के बाद अन्य विधि कार्रवाई की जाएगी.

