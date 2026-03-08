ETV Bharat / state

यमुनानगर में पोन्टी की दो राइस मिलों पर बड़ा एक्शन, 3 करोड़ की रिकवरी के लिए प्रशासन ने किया जब्त

दो राइस मिलों पर प्रशासन ने किया कब्जा ( Etv Bharat )

यमुनानगरः जिले के जगाधरी क्षेत्र के पोन्टी गांव में प्रशासन ने करीब तीन करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए दो राइस मिलों को जब्त कर लिया. यमुनानगर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और करीब पांच घंटे चली प्रक्रिया के बाद मिलों को अपने कब्जे में ले लिया. राशि रिकवरी के लिए की गई कार्रवाईः जानकारी के मुताबिक यमुनानगर खाद्य आपूर्ति विभाग ने पोन्टी गांव में स्थित न्यू किसान राइस मिल और किसान राइस मिल पर कब्जा लेने की कार्रवाई की. विभाग के अनुसार इन मिलों के मालिक जावेद खान पर करीब तीन करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जिसकी रिकवरी के लिए यह कदम उठाया गया है. 3 करोड़ की रिकवरी के लिए प्रशासन ने पोन्टी की दो राइस मिलों पर किया कब्जा (Etv Bharat) छह हजार क्विंटल चावल भुगतान की आपूर्ति लंबितः बताया जा रहा है कि विभाग की जांच में सामने आया था कि मिल मालिक पर करीब छह हजार क्विंटल चावल की आपूर्ति का भुगतान लंबित है. विभाग की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई. इसके बाद विभाग ने मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी. सात करोड़ रुपये का है डिफॉल्टः विभाग के अधिकारी के अनुसार जावेद खान पर केवल खाद्य आपूर्ति विभाग का ही नहीं बल्कि हैफेड का भी करीब चार करोड़ रुपये बकाया है. इस तरह कुल मिलाकर करीब सात करोड़ रुपये का डिफॉल्ट सामने आया है. विभाग ने पहले ही लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी.