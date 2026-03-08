यमुनानगर में पोन्टी की दो राइस मिलों पर बड़ा एक्शन, 3 करोड़ की रिकवरी के लिए प्रशासन ने किया जब्त
यमुनानगर में तीन करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए 2 मिल मालिकों की चल-अचल संपत्ति पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया.
Published : March 8, 2026 at 6:12 PM IST
यमुनानगरः जिले के जगाधरी क्षेत्र के पोन्टी गांव में प्रशासन ने करीब तीन करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए दो राइस मिलों को जब्त कर लिया. यमुनानगर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और करीब पांच घंटे चली प्रक्रिया के बाद मिलों को अपने कब्जे में ले लिया.
राशि रिकवरी के लिए की गई कार्रवाईः जानकारी के मुताबिक यमुनानगर खाद्य आपूर्ति विभाग ने पोन्टी गांव में स्थित न्यू किसान राइस मिल और किसान राइस मिल पर कब्जा लेने की कार्रवाई की. विभाग के अनुसार इन मिलों के मालिक जावेद खान पर करीब तीन करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जिसकी रिकवरी के लिए यह कदम उठाया गया है.
छह हजार क्विंटल चावल भुगतान की आपूर्ति लंबितः बताया जा रहा है कि विभाग की जांच में सामने आया था कि मिल मालिक पर करीब छह हजार क्विंटल चावल की आपूर्ति का भुगतान लंबित है. विभाग की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई. इसके बाद विभाग ने मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी.
सात करोड़ रुपये का है डिफॉल्टः विभाग के अधिकारी के अनुसार जावेद खान पर केवल खाद्य आपूर्ति विभाग का ही नहीं बल्कि हैफेड का भी करीब चार करोड़ रुपये बकाया है. इस तरह कुल मिलाकर करीब सात करोड़ रुपये का डिफॉल्ट सामने आया है. विभाग ने पहले ही लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी.
मालिक ने प्रशासन का नहीं किया सहयोगः कब्जा प्रक्रिया के दौरान मिल मालिक ने प्रशासन का सहयोग नहीं किया. बताया गया कि जावेद खान ने कब्जा लेटर पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया और मिल के शटर और अंदर लगे इंटरनल लॉक की चाबियां भी अधिकारियों को नहीं सौंपीं.
चाबी बनवाकर मिल को खोला गयाः मिल मालिक के असहयोग के कारण कब्जा प्रक्रिया करीब पांच घंटे तक अटकी रही. मौके पर मौजूद पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. आखिरकार विभाग को चाबी बनाने वाले को बुलाना पड़ा, जिसके बाद इंटरनल लॉक की नई चाबियां बनाकर मिल को खोला गया और कब्जे की कार्रवाई पूरी की गई.
दोनों मिलों की जमीन 14 कनाल से ज्यादाः खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसान राइस मिल खसरा नंबर 21/9 और न्यू किसान राइस मिल खसरा नंबर 21/1 पर कब्जा ले लिया है. दोनों मिलों का कुल रकबा करीब 14 कनाल 10 मरले बताया गया है.
मौके पर ये अधिकारी थे तैनातः मौके पर डीएफएससी नीतीश सिंगला, एसडीओ और ड्यूटी मजिस्ट्रेट रोहित सिरोगी, इंस्पेक्टर विभु गोयल, थाना सदर के एसएचओ तरसेम, गांव के सरपंच सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत की गई कार्रवाईः डीएफएससी नीतीश सिंगला ने बताया कि "विभाग की बकाया राशि की रिकवरी के लिए ये कार्रवाई की गई है. मिल मालिक को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया. इसलिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत मिलों पर कब्जा लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."