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बिहार में 40 हजार की घूस लेते दो राजस्व कर्मी गिरफ्तार, जमीन म्यूटेशन के लिए मांगी थी रकम

घूसखोरी के आरोप में 2 राजस्व कर्मी गिरफ्तार ( ETV Bharat )