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कोटा मेडिकल कॉलेज का दबदबा: RUHS परीक्षा में दो रेजिडेंट डॉक्टर्स बने राजस्थान टॉपर, मिलेगा गोल्ड मेडल

डॉ. संजय कुमावत और डॉ. प्रकर्श शर्मा ने RUHS परीक्षा में राजस्थान टॉप कर गोल्ड मेडल जीता है. इन्हें 24 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा.

कोटा के दो डॉक्टरों ने रचा इतिहास
कोटा के दो डॉक्टरों ने रचा इतिहास (फोटो- मेडिकल कॉलेज प्रबंधन)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
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कोटा : शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा ने एक बार फिर प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है. कोटा मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) करने वाले दो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (RUHS) की परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया है. इन दोनों ही मेधावी डॉक्टरों को उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए यूनिवर्सिटी के आगामी दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक (Gold Medal) और उपाधि से नवाजा जाएगा.

इनमें एक रेजीडेंट डॉ. यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, जबकि दूसरे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं. कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निलेश जैन का कहना है कि दोनों अभ्यर्थियों को आरयूएचएस जयपुर के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल और उपाधि से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि आरयूएचएस ने यह परीक्षा नवंबर 2025 में आयोजित की थी. जिसका परिणाम जारी किया गया है.

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कोटा के यूरोलॉजी के रेजीडेंट रहे डॉक्टर संजय कुमावत ने 800 में से 549 अंक प्राप्त किए हैं. उन्हें 68.62 फ़ीसदी अंक इस परीक्षा में मिले हैं. इसी तरह से न्यूरोलॉजी के रेजीडेंट रहे डॉ. प्रकर्श शर्मा ने 800 में से 532 अंक हासिल किए हैं. इस तरह से उन्हें 66.50 फ़ीसदी अंक मिले हैं. दोनों राजस्थान में टॉपर रहे हैं. उन्होंने इस परिणाम के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स और प्रेसिडेंट डॉक्टर की मेहनत को श्रेय बताया है.

कोटा मेडिकल कॉलेज में मीडिया सेल प्रभारी डॉ. एस.एन. गौतम ने बताया कि इन दोनों डॉक्टरों ने केवल किताबी ज्ञान पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि मरीजों की सेवा में भी मिसाल पेश की. गौतम ने बताया कि विद्यार्थियों की मेहनत, समर्पण और सब्जेक्ट पर गहरी पकड़ परीक्षा परिणाम में नजर आई है. उन्होंने बताया कि डॉ. संजय कुमावत जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं. जबकि डॉ. प्रकर्श शर्मा कोटा मेडिकल कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि आरयूएचएस का 11 वां दीक्षांत समारोह 24 अप्रैल को जयपुर में बिरला सभागार में आयोजित कर रहा है. इसमें राज्यपाल, चिकित्सा मंत्री सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में दोनों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा. डॉ. गौतम ने कहा कि दोनों रेजीडेंट ने वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक, मरीजों की देखभाल और उनके साथ बिताए समय ने इनके व्यावहारिक ज्ञान को और मजबूत किया.

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