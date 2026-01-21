उत्तरकाशी के मोरी में आग का तांडव, खन्ना गांव में दो मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
उत्तरकाशी के मोरी के खन्ना गांव में आग लगने से दो रिहायशी घर जलकर खाक हो गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 21, 2026 at 2:20 PM IST
उत्तरकाशी: मोरी विकासखंड के फतेह पर्वत पट्टी के अंतर्गत खन्ना गांव में मंगलवार 20 जनवरी देर रात अचानक लग गई. आग से दो आवासीय भवन जलकर राख हो गए. गनीमत रही कि ग्रामीणों ने समय रहते आग पर काबू पाकर अन्य मकानों में फैलने से रोक दिया. फतेह पर्वत क्षेत्र में दूर संचार व्यवस्था न होने से देर से सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व टीम मौके लिए रवाना हो गई. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया.
मंगलवार रात खन्ना गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई. जब गांव के चुंगी डांडा तोक में नंदू लाल के मकान में अचानक आग की लपटें दिखने लगी. जब तक लोग आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक आग पड़ोसी बीरेंद्र सिंह के मकान में भी फैल गई. देखते-देखते दोनों मकान जलकर राख हो गए. आग से घर में रखा राशन, किमती सामान, नकदी और कपड़े जल कर स्वाह हो गए.
गनीमत रही ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास कर गांव में फैलने से रोक दिया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी. ग्रामीणों ने अग्निपिड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की. वहीं दूसरी ओर ये भी सामने आया कि फतेह पर्वत पट्टी क्षेत्र में दूर संचार की व्यवस्था नहीं है. इसलिए ग्रामीण घटना के समय प्रशासन को घटना से अवगत नहीं करा पाए. काफी देर मशक्कत के बाद प्रशासन को घटना की सूचना दी गई. जिस पर मोरी से राजस्व और पुलिस टीम मौके लिए रवाना हुई.
तहसीलदार मोरी सरदार सिंह चौहान ने बताया कि मोरी के सुदूरवर्ती फतेह पर्वत पट्टी चुंगी डांडा खन्ना में मंगलवार रात को आग लगने से नंदू लाल और बीरेंद्र के दो आवासीय मकान जल गए हैं. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस तुरंत सहायता लेकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है. नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी. वहीं, दूर संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा.
ये भी पढ़ें: