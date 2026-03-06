ETV Bharat / state

बलरामपुर में डूबने से दो सगी बहनों की मौत; नहर में नहाते समय गहरे पानी में चली गईं, शव बरामद

बलरामपुर : जिले के गेडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. नहर में नहाने गईं दो सगी बहनों की डूबकर मौत हो गई. दोनों नहाते समय गहरे पानी में चली गईं. शोर सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे. हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई. दोनों बच्चियों के शव बरामद कर लिये गये हैं. पुलिस ने शवों का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया है.

मामला गेडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के ईटई रामपुर गांव के पुरवा शामवासी का बताया जा रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, अकबर अली की दो बेटियां महजबीन (7) एवं नसरीन (10) सुजानजोत के पास नहर में नहाने के लिए गईं थीं. नहाते समय दोनों बच्चियां गहरे पानी में चली गईं. बच्चियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग बचाने के लिए दौड़े लेकिन, तब तक दोनों बच्चियां डूब चुकीं थीं.

हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों के शव को निकाला. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. ग्राम प्रधान रमेश ने बताया कि मृतक बच्चियों के पिता मुंबई में एक टेंट की दुकान पर मजदूरी करते थे. घटना की खबर मिलने के बाद मुंबई से गांव आ रहे हैं. पांच बहन और एक भाइयों में दोनों लड़कियां छोटी थीं.