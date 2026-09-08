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बदायूं में 50 हजार के इनामी दो सगे भाई गिरफ्तार, फायनेंस कंपनी के नाम पर करते थे ठगी

बदायूं : कोतवाली पुलिस और एसटीएफ नोएडा यूनिट की टीम ने फायनेंस कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड कंपनी का दफ्तर खोलकर आरोपियों ने निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है. आरोपियों की पहचान सूर्यकांत मौर्य और शशिकांत मौर्य के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों पर डीआईजी बरेली की ओर से 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी शशिकांत मौर्य और सूर्यकांत मौर्य पुत्र नारायण बरेली के कटरा चांद खां के रहने वाले हैं. दोनों के खिलाफ बदायूं कोतवाली में धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है. दोनों लंबे समय से वांछित चल रहे थे. पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. सात सितंबर को एसटीएफ नोएडा यूनिट और कोतवाली बदायूं की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोप है कि दोनों भाइयों ने बदायूं में अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड का कार्यालय खोलकर निवेशकों को रकम जमा करने के लिए आकर्षित किया और बाद में करोड़ों रुपये की ठगी की. मामले की जांच के दौरान बरेली में भी इनके खिलाफ ठगी की रिपोर्ट सामने आई है. बारादरी थाने में नगर निगम की महिला कर्मचारी ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. दोनों पर अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं.