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प्रयागराज में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 2 सगे भाइयों की मौत

प्रयागराज: जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मनैया गांव में मंगलवार की सुबह गंगा नदी में स्नान करने गए दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई है. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा गया है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों की तलाश करवाई. गोताखोरों ने काफी देर बाद शव निकाल लिए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, आज सुबह औद्योगिक थाना क्षेत्र के सेल्ली का पूरा गांव के निवासी राजन यादव (15) और उनका छोटा भाई अभिषेक यादव (13) मनैया गांव के पास गंगा घाट पर स्नान करने गया था. इसी दौरान दोनों भाई देखते ही देखते गहरे पानी डूबने लगा.

इस बीच बच्चों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, लेकिन तक-तक दोनों मासूम भाई गहरे पानी में पूरी तरह समा चुके थे. इस बाद ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना प्रभारी कमलेश पटेल पुलिस बल और गोताखोरों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे, फिर बिना देरी किए गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों भाइयों के शवों को बाहर निकाला गया.



एसएचओ औद्योगिक थाना क्षेत्र कमलेश पटेल ने बताया कि गोताखोरों के माध्यम से दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.