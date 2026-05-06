महराजगंज: गड्ढे में गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, परिवार में मातम
महराजगंज में एक दर्दनाक हादसे में दो भाइयों की मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:45 PM IST
महराजगंज: कोतवाली थाना क्षेत्र के महलगंज से मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, खेलते-खेलते दे सगे भाई अचानक लापता हो गए. परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो दोनों के शव पानी भरे गड्ढे से बरामद हुए. घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है.
जानकारी के अनुसार, बागापार के कटहरा टोला बीट नर्सरी निवासी डब्लू सहनी अपने परिवार के साथ महलगंज में किराये के मकान में रहते हैं. ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. मंगलवार को वह रोज की तरह काम पर गए थे, जबकि उनकी पत्नी मनीषा भी पड़ोस में काम करने गई थी.
शाम करीब पांच बजे जब डब्लू सहनी घर लौटे, तब दोनों बच्चे घर के पास मिट्टी के ढेर पर खेलते नजर आए, कुछ देर बाद अचानक दोनों बच्चे लापता हो गए. परिजनों ने घबराकर आसपास के लोगों की मदद से खोजबीन शुरू की, लेकिन देर रात तक उनका कोई पता नहीं चला.
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सदर कोतवाली और पकड़ी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद रात करीब 11 बजे दोनों बच्चों को पास ही स्थित पानी से भरे गहरे गड्ढे से बरामद किया गया.
आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हादसा पानी भरे गड्ढे में गिरने से हुआ है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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