ETV Bharat / state

कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, दो सगे भाइयों की डंपर के केबिन में दबने से मौत

कानपुर: हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के नौबस्ता एलिवेटेड पुल पर शनिवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पहले से खराब मौरंग लदे डंपर में पीछे से आ रहा दूसरा डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें दो सगे भाई कमलकांत (27) और दीपक (25) की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को डंपर से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.



हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के अनुसार, खराब डंपर कालपी से उन्नाव जा रही थी, उसमें मौरंग लदी हुई थी, तभी पीछे से आ रही एक दूसरी डंपर ने टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोरदार थी की डंपर का केबिन आगे खड़े डंपर में चिपक गई. जिसमें कमलकांत और दीपक बुरी तरह से फंस गए, दोनों घंटो मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी उन्हें निकाला नही जा सका.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी दोनों भाइयों को बचाने का काफी प्रयास किया, करीब घंटों प्रयास के बाद भी दोनों भाईयों को निकाला नहीं जा सका, इसके बाद पुलिस ने दो क्रेनें मंगवाई और दोनों मौरंग लदे डंपर को आगे-पीछे करके हटाया, इसके बाद केबिन काट कर दोनों सगे भाइयों को बाहर निकाला, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.