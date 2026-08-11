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विवाहिता को बंधक बनाकर गैंगरेप; दोषी दो सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा, मां को चार साल की सजा

एड़ीजीसी जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:06 PM IST

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कानपुर : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक विवाहिता के अपहरण और तीन महीने तक सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इस अपराध में सहयोग करने वाली दोषियों की मां को भी चार साल के कठोर कारावास का दंड दिया है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश सिंह ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.


एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाह पेश किए थे. अभियोजन ने पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट को पुख्ता सबूत के तौर पर अदालत के समक्ष रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया.

घटना की शुरुआत 13 मार्च 2021 को हुई थी, जब पीड़िता अपने दो साल के बेटे के साथ राशन कार्यालय में कार्ड बनवाने पहुंची थी. आरोप था कि वहीं से इटावा निवासी अनवार व छोटू ने महिला का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसे बंधक बनाकर तीन महीने तक लगातार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.



पीड़िता ने 23 जुलाई 2021 को बिधनू थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल से निकाले जाने के बाद वह अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने बताया था कि आरोपी एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, उसी दौरान उसे फोन करने का मौका मिल गया था. पीड़िता ने अपने भाई को पूरी आपबीती बताई थी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकी.

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