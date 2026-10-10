ETV Bharat / state

हिमाचल के अस्पतालों में फोन चुराते थे ये दो सगे भाई, इस एक गलती ने पहुंचाया जेल

रात में अस्पतालों में करते थे फोन चोरी ( ETV BHARAT )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में तीमारदारों के मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में दो सगे भाइयों को पुलिस ने पकड़ा है. दोनों चंबा जिले के रहने वाले हैं और मंडी के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस के हत्थे चढ़े. पुलिस को उनके पास से चार मोबाइल फोन मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 1 लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है. इनमें दो आईफोन भी शामिल हैं. दोनों तक पहुंचने में एक मोबाइल फोन की चोरी से मिली शिकायत अहम साबित हुई. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद फोन किन लोगों के हैं और क्या दोनों का अस्पताल में हुई अन्य चोरियों से भी संबंध है.

जानकारी के अनुसार, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी होने की शिकायतें सामने आ रही थीं. इन घटनाओं से मरीजों के साथ अस्पताल पहुंचे तीमारदार परेशान थे. आरोप है कि रात के समय अस्पताल में सो रहे लोगों को निशाना बनाकर उनके मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी किए जा रहे थे. इसी बीच बीती रात अपनी दादी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे शौर्य का मोबाइल फोन गायब हो गया. काफी तलाश करने के बाद भी फोन नहीं मिला, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल परिसर में जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश की.