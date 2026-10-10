हिमाचल के अस्पतालों में फोन चुराते थे ये दो सगे भाई, इस एक गलती ने पहुंचाया जेल
पुलिस ने दोनों युवकों के कब्जे से बरामद चार मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 1 लाख 75 हजार रुपये आंकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:40 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में तीमारदारों के मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में दो सगे भाइयों को पुलिस ने पकड़ा है. दोनों चंबा जिले के रहने वाले हैं और मंडी के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस के हत्थे चढ़े. पुलिस को उनके पास से चार मोबाइल फोन मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 1 लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है. इनमें दो आईफोन भी शामिल हैं. दोनों तक पहुंचने में एक मोबाइल फोन की चोरी से मिली शिकायत अहम साबित हुई. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद फोन किन लोगों के हैं और क्या दोनों का अस्पताल में हुई अन्य चोरियों से भी संबंध है.
जानकारी के अनुसार, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी होने की शिकायतें सामने आ रही थीं. इन घटनाओं से मरीजों के साथ अस्पताल पहुंचे तीमारदार परेशान थे. आरोप है कि रात के समय अस्पताल में सो रहे लोगों को निशाना बनाकर उनके मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी किए जा रहे थे. इसी बीच बीती रात अपनी दादी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे शौर्य का मोबाइल फोन गायब हो गया. काफी तलाश करने के बाद भी फोन नहीं मिला, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल परिसर में जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश की.
अस्पताल की दूसरी मंजिल पर सो रहे दो युवकों पर हुआ शक
जांच के दौरान पुलिस को अस्पताल की दूसरी मंजिल के एक कोने में सो रहे दो युवकों पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और उनकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान शौर्य का गायब मोबाइल फोन उनके कब्जे से बरामद हुआ. इसके साथ ही पुलिस को तीन अन्य मोबाइल फोन भी मिले. इस तरह दोनों युवकों के पास से कुल चार फोन बरामद किए गए पुलिस के अनुसार, पकड़े गए युवकों की पहचान 24 वर्षीय कपिल देव पुत्र ग्यासो देव और उसके 29 वर्षीय भाई कौशल देव के रूप में हुई है. दोनों चंबा जिले की कुंडी, डाकघर सुनारा, तहसील के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.
दो आईफोन समेत 1.75 लाख रुपये के मोबाइल बरामद
पुलिस ने दोनों युवकों के कब्जे से बरामद चार मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 1 लाख 75 हजार रुपये आंकी है. इनमें दो आईफोन भी शामिल हैं. अब पुलिस इन मोबाइल फोन के असली मालिकों का पता लगाने में जुटी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फोन कहां से चोरी किए गए थे. बताया जा रहा है कि दोनों युवक पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं, हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों हुई चोरी की अन्य घटनाओं में दोनों की कोई भूमिका थी या नहीं. मामले की पुष्टि करते हुए मंडी के एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.
ये भी पढ़ें: जेल से फरार कैदी ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 'बम' होने का दावा कर धमकाया, पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम
ये भी पढ़ें: माता-पिता का इकलौता सहारा छीन ले गया बस हादसा, 20 साल के वंश की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़