ETV Bharat / state

सोनीपत में मुठभेड़, हत्या का आरोपी 2 सगा भाई घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बहन के लव मैरेज से नाराज 2 सगे भाइयों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

ENCOUNTER IN SONIPAT
सोनीपत में मुठभेड़ के दौरान 2 सगा भाई गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 24, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: जिले के भटगांव गांव में देर रात दो युवक सागर और बिट्टू पर गांव के ही रहने वाले दो सगे भाइयों प्रिंस और मोहित ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. फायरिंग से पहले दोनों युवकों पर मिर्ची पाउडर डाला गया और उसके बाद बिट्टू और सागर पर करीब तीन से चार राउंड फायर हुए जिसमें बिट्टू की इलाज के दौरान मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सागर का बड़ा भाई गांव की एक लड़की को भगाकर शादी कर चुका है और उसी की रंजिश रखते हुए लड़की के भाई प्रिंस और मोहित ने इस वारदात को अंजाम दिया

वारदात के 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपी गिरफ्तारः इस वारदात के 9 से 10 घंटे बीत जाने के बाद जब क्राइम ब्रांच की कई टीमें मोहित और प्रिंस का पीछा कर रही थी. इसी दौरान क्राइम ब्रांच वन की टीम को देखकर मोहित और प्रिंस ने भागने की फिराक में क्राइम ब्रांच वन की टीम की गाड़ी पर फायर कर दिय. इसके बाद क्राइम ब्रांच वन की टीम के कर्मचारियों ने दोनों को काबू करने के लिए उन पर फायर किया तो दोनों के पैर में गोली लगी. मोहित और प्रिंस को इलाज के लिए पुलिस कर्मचारी खानपुर पीजीआई में भर्ती कराया है, जहां दोनों का इलाज जारी है. क्राइम ब्रांच वन की टीम ने दोनों के कब्जे से दो अवैध देसी कट्टे और बाइक बरामद की है.

सोनीपत बिट्टू हत्याकांड (ETV Bharat)
क्या बोले पुलिस पदाधिकारीः डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान के मुताबिक दोनों सगे भाई मोहित और प्रिंस की क्राइम कुंडली पुलिस खंगाल रही है. बिट्टू हत्याकांड को आपसी रंजिश में अंजाम दिया गया है और इस वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. बिट्टू हत्याकांड के बाद बिट्टू के परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है और बिट्टू के परिजन जिला पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

क्या बोले मृतक के चाचाः बिट्टू के चाचा रोहतास ने बताया कि "बिट्टू और सागर जब ड्यूटी से घर लौट रहे थे तब मोहित और प्रिंस ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि सागर का बड़ा भाई मोहित और प्रिंस की बहन से शादी कर चुका है. इसी रंजिश को रखते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है. उनके बेटे का तो इस मामले में भी कोई हाथ नहीं था. मोहित और प्रिंस ने पहले तो सागर और बिट्टू पर मिर्ची पाउडर डाला और उसके बाद बिट्टू को तीन गोलियां मारी."

हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौलः वहीं इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और बिट्टू के परिवार में उसके परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. बिट्टू केशव का आज खानपुर पीजीआई में पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उसके शव का दाह संस्कार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-सोनीपत में मुठभेड़ के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार, 8 साल के मासूम का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप

TAGGED:

सोनीपत बिट्टू हत्याकांड
ENCOUNTER IN SONIPAT
मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल
सोनीपत में मुठभेड़
TWO ACCUSED INJURED IN ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.