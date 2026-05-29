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अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी ढहने का मामला : परिजन बोले- लापरवाही से हुआ हादसा, घटनास्थल पर नहीं थी सेफ्टी

उन्होंने बताया कि मृतक के चचेरे भाई कैलाश सिंह कोटा पहुंच गए हैं, अन्य परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी. मामले में परिजन की तहरीर की जांच भी की जाएगी. दूसरी तरफ रेलवे के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है कि मामले की इंक्वारी रेलवे कर रहा है. क्या-क्या सेफ्टी मेजर फॉलो नहीं हुए थे, सब रिपोर्ट में आएगा. उन पर एक्शन लिया जाएगा.

कोटा : दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर नेशनल हाईवे 52 के लिए दरा घाटी में गुरुवार रात को अंडरपास निर्माण के दौरान हादसा हो गया था. इसमें दो रेलवे इंजीनियर की मौत हुई है. दोनों शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है. मोड़क थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लखनलाल जाटव का कहना है कि मृतक सीनियर सेक्शन इंजीनियर संजय कुमार झा के शव का पोस्टमार्टम कर दिया है, जबकि जूनियर इंजीनियर प्रभात के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. उसके परिजनों का पुलिस इंतजार कर रही है.

परिवार में एक ही था कमाने वाला प्रभात : मृतक जूनियर इंजीनियर प्रभात सिंह के चचेरे भाई कैलाश सिंह का कहना है कि 3 महीने पहले ही प्रभात की जॉइनिंग हुई थी. उसकी उम्र 29 साल है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी. उसके पिता 65 वर्षीय बुजुर्ग हैं और घर में कमाने वाला एकमात्र प्रभात ही था. प्रभात से छोटी दो बहनों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर ही थी. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए रेलवे की लापरवाही बताई है. दूसरे मृतक संजय कुमार झा के भाई रमन का कहना है कि 47 वर्षीय संजय 2004 में नौकरी लग गए थे. लंबे समय से वो नौकरी कर रहे थे और उन्हें सरकारी नौकरी इंजीनियरिंग फील्ड में ही चाहिए थी. उनके परिवार में दो बच्चे और पत्नी है.

मोर्चरी के बाहर रेलवे के अधिकारियों के सामने नाराजगी जताते मृतक के परिजन (ETV Bharat)

अधिकारियों के सामने जताई नाराजगी : इस पूरे मामले में मृत दोनों रेलवे इंजीनियरों के परिजनों ने रेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि छुट्टी के दिन इंस्पेक्शन करवाया जा रहा था, यह पूरी तरह से गलत है. आरोप है कि उसके साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. ठेकेदार के जरिए काम करवाया जा रहा था. निर्माण स्थल पर पूरी सेफ्टी नहीं थी, इसी के चलते यह हादसा हुआ और जान चली गई है. उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की भी मांग कर दी है. इस दौरान डीआरएम अनिल कालरा और सीनियर डीसीएम सौरभ जैन सहित अधिकारी पहुंचे थे. पूरे घटनाक्रम से रेल कर्मचारियों में भी आक्रोश है और उन्होंने भी नाराजगी जताई है. वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे एम्पलाई यूनियन के मुकेश गालव के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है. इस मामले में निर्माण और अन्य सभी कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है.

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छुट्टी के दिन निरीक्षण के लिए क्यों भेजा गया? : मृतक सीनियर सेक्शन इंजीनियर संजय के भाई रमन कुमार का आरोप है कि हादसे में पूरी तरह से रेल प्रबंधन की लापरवाही रही है. इस तरह से मिट्टी कैसे गिर सकती है? उन्होंने सवाल उठाया है कि बैरिकेडिंग नहीं की गई थी क्या? यह पूरी तरह से सेफ्टी नियमों की दरकिनार करने जैसा है. बकरीद के दिन निरीक्षण करने के लिए भेजा गया, तब मजदूर भी 20 फीसदी मौजूद होते हैं, इस समय क्या निरीक्षण हो सकता था? यह तो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी बता सकते हैं. आज हमारे भाई के साथ हादसा हुआ है, कल किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, इसीलिए इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

दूसरी तरफ जूनियर इंजीनियर प्रभात सिंह के भाई कैलाश सिंह का कहना है कि उनके भाई को ज्वाइन किए हुए 3 महीने हुए थे, ट्रेनिंग के दौरान ही उसे निरीक्षण के लिए भेज दिया गया, वह भी राष्ट्रीय अवकाश बकरीद के दिन भेजा गया है. उनका कहना है कि 8 बजे के आसपास हादसा हुआ था, वे देर रात 1:30 बजे मौके पर पहुंचे थे. जहां पर काम चल रहा था, वहां किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट और अन्य सुरक्षा के उपकरण नहीं पहने हुए थे, यह सब लापरवाही बरती गई है.