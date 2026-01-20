ETV Bharat / state

चित्तौड़ में पिकअप से दो क्विंटल और झालावाड़ में 11 किलो डोडा-चूरा पकड़ा, दो महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई.

Shambhupura police in Chittorgarh seized narcotics and arrested the accused
चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा पुलिस ने पकड़ा मादक पदार्थ और आरोपी (Photo source: Shambhupura Police Station (Chittorgarh))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:47 PM IST

चित्तौड़गढ़/झालावाड़: चित्तौड़गढ़ जिले की शंभूपुरा थाना पुलिस ने निम्बाहेडा-चित्तौड़गढ़ हाईवे के सामरी तिराहे पर मंगलवार को एक पिकअप से 2 क्विंटल 5 किलो अवैध डोडा-चूरा जब्त किया. इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए. शंभूपुरा पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध 10 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई है. उधर, झालावाड़ जिले की भवानीमंडी थाना पुलिस ने पंजाब निवासी दो महिलाओं को गिरफ्तार कर 11 किलो 420 ग्राम अवैध डोडा-चूरा बरामद किया.

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ एवं स्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. शंभूपुरा थानाधिकारी धर्मराज मीना के नेतृत्व में लिस ने थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप रोक कर तलाशी ली तो 2 क्विंटल 5 किलो डोडा-चूरा बरामद हुआ. इनसे पुलिस मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ की जा रही है. जब्त मादक पदार्थ की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है.

Bhawanimandi police in Jhalawar seized poppy husk
झालावाड़ की भवानीमंडी पुलिस ने पकड़ा डोडा-चूरा (ETV Bharat Jhalawar)

पिकअप जब्त: शंभूपुरा पुलिस ने डोडा चूरा व परिवहन में इस्तेमाल पिकअप जब्त कर ली. शंभूपुरा थाने में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया. इस मामले में भीलवाड़ा के आमली निवासी आरोपी शैतानलाल गुर्जर और फौरूलाल भील निवासी आमली (जस्सू खेडा) को गिरफ्तार किया. पुलिस कार्रवाई में एएसआई धर्मेन्द्र कुमार, कांस्टेबल नरेश कुमार, रामकिशन, मुकेश, योगेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार व पुष्पेन्द्र सिंह मौजूद थे.

एक लाख का मादक पदार्थ पकड़ा: उधर, झालावाड़ जिले के भवानीमंडी पुलिस ने गश्त के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में पंजाब निवासी दो महिलाओं को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों से 11 किलो 420 ग्राम अवैध डोडा-चूरा बरामद किया. बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है.

आरपीएफ का सहयोग: झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि भवानीमंडी पुलिस ने मनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह और मनजीत कौर पत्नी टेहल सिंह को गिरफ्तार किया, जो शेरपुर ताइबान (पंजाब) निवासी हैं. कार्रवाई में आरपीएफ रामगंजमंडी का भी सहयोग रहा है. पुलिस आरोपियों से बरामद डोडा चूरा की खरीद तथा कहां सप्लाई किया जाना था, इस बारे में पूछताछ कर रही है. दोनों के आपराधिक रिकार्ड की भी जानकारी जुटा रहे हैं.

