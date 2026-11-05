ETV Bharat / state

गयाजी एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का गांजा बरामद, 8 घंटे की पूछताछ में खुला राज.. पंजाब की दो महिला गिरफ्तार

गांजा के साथ गिरफ्तार दोनों महिलाएं पंजाब की रहने वाली बताई जा रही हैं. इनके द्वारा चार अलग-अलग बैग छुपाकर गांजा ले जाया जा रहा था. इस पूरी खेप की मार्केट में अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कस्टम की करवाई में पकड़ा गया गांजा

इस बड़ी खेप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत और ज्यादा बताई जा रही है. कस्टम विभाग ने करवाई करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया है, हालांकि गया एयरपोर्ट पर यह पहला मौका नहीं है, जब इतनी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, इससे पहले भी चार बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं.

तलाशी के दौरान खुला राज

दोनों महिलाएं थाई एयरवेज की फ्लाइट से थाईलैंड से गयाजी एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां पर पहले से ही जांच और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. दोनों महिलाओं के सामान का एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक्सरे मशीन से स्कैनिंग की गई, ये स्कैनिंग रूटीन के अनुसार ही की जा रही थी लेकिन इसी दौरान सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा कर्मियों को बैग में संदिग्ध सामान होने का शक हुआ.

महिलाओं ने पूछताछ में पहले किया इनकार

एक्सरे मशीन में संदिग्ध सामान दिखने के बाद महिलाओं ने पहले तो इनकार किया कि उनके पास प्रतिबंधित कोई सामान है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उन से पूछताछ के साथ सामान की बारीकी से जांच की गई. जांच के दौरान चार अलग-अलग बैग में बेहद सावधानी से छुपा कर रखा गया करीब 10 किलो ग्राम खास किस्म का गांजा बरामद हुआ. इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों और कस्टम के अधिकारियों ने तुरंत दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया.

आठ घंटे की पूछताछ में खुला राज