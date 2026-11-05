गयाजी एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का गांजा बरामद, 8 घंटे की पूछताछ में खुला राज.. पंजाब की दो महिला गिरफ्तार
ganja at Gayaji Airport:गयाजी एयरपोर्ट पर जांच एजेंसियों ने 10 करोड़ के गांजा के साथ पंजाब की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 5, 2026 at 10:50 AM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से थाईलैंड की सीधी विमान सर्विस से जहां पर्यटकों के लिए आसानी हुई है, वहीं नशीले पदार्थ के सौदागर भी इस सर्विस से फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं. गयाजी एयरपोर्ट पर थाईलैंड से पहुंची दो महिलाओं के समान से 10 किलोग्राम मारिजुआन "गांजा" बरामद हुआ है.
गांजा के साथ पंजाब की दो महिला गिरफ्तार
गांजा के साथ गिरफ्तार दोनों महिलाएं पंजाब की रहने वाली बताई जा रही हैं. इनके द्वारा चार अलग-अलग बैग छुपाकर गांजा ले जाया जा रहा था. इस पूरी खेप की मार्केट में अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये आंकी गई है.
कस्टम की करवाई में पकड़ा गया गांजा
इस बड़ी खेप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत और ज्यादा बताई जा रही है. कस्टम विभाग ने करवाई करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया है, हालांकि गया एयरपोर्ट पर यह पहला मौका नहीं है, जब इतनी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, इससे पहले भी चार बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं.
तलाशी के दौरान खुला राज
दोनों महिलाएं थाई एयरवेज की फ्लाइट से थाईलैंड से गयाजी एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां पर पहले से ही जांच और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. दोनों महिलाओं के सामान का एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक्सरे मशीन से स्कैनिंग की गई, ये स्कैनिंग रूटीन के अनुसार ही की जा रही थी लेकिन इसी दौरान सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा कर्मियों को बैग में संदिग्ध सामान होने का शक हुआ.
महिलाओं ने पूछताछ में पहले किया इनकार
एक्सरे मशीन में संदिग्ध सामान दिखने के बाद महिलाओं ने पहले तो इनकार किया कि उनके पास प्रतिबंधित कोई सामान है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उन से पूछताछ के साथ सामान की बारीकी से जांच की गई. जांच के दौरान चार अलग-अलग बैग में बेहद सावधानी से छुपा कर रखा गया करीब 10 किलो ग्राम खास किस्म का गांजा बरामद हुआ. इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों और कस्टम के अधिकारियों ने तुरंत दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया.
आठ घंटे की पूछताछ में खुला राज
गया एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने दोनों महिलाओं से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की, जब पूरी तरह से पूछताछ में कस्टम के अधिकारी संतुष्ट हुए तब कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. इन दोनों महिलाओं के स्थानीय पता कि भी जांच की जा रही है.
6 लोगों का ग्रुप गया था थाईलैंड
दरअसल बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले 6 लोगों का एक ग्रुप थाईलैंड गया था, उसी ग्रुप की दो महिलाएं बुधवार को नशीले पदार्थ की खेप के साथ गया पहुंची थी, ग्रुप के अन्य चार सदस्य अब तक गयाजी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं.
क्या कहते हैं एयरपोर्ट निदेशक
एयरपोर्ट निदेशक अवधेश कुमार ने कहा कि गयाजी एयरपोर्ट पर जांच एजेंसियां पहले से ही सतर्कता बरत रही है. यहां भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले एयरपोर्ट की तरह ही सुरक्षा व्यवस्था है, चार दिन पहले ही यहां से एक ग्रुप थाईलैंड के लिए शुरु हुई नई सर्विस से गई थी, ग्रुप की ये दोनों महिलाएं थी.
"कल पूछताछ और कानूनी करवाई में काफी समय लगा था इस वजह से उन्हें संबंधित एजेंसी अपने साथ लेकर नहीं गई थी, एयरपोर्ट के ही गेस्ट हाउस में सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन्हें रखा गया था, आज इन्हें पटना ले जाया जाएगा."-अवधेश कुमार, एयरपोर्ट निदेशक, गयाजी
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