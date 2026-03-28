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रेवाड़ी जेल से फरार कैदी 24 घंटे में गिरफ्तार, जेल डीजी ने 7 वार्डर को सस्पेंड किया

हरियाणा के रेवाड़ी जेल से फरार दोनों कैदियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है.

Two prisoners who escaped from Rewari district jail were arrested within 24 hours 7 warders suspended
रेवाड़ी जेल से फरार कैदी 24 घंटे में गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 8:32 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी जिला जेल से फरार हुए दोनों कैदियों को रेवाड़ी पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है. वहीं हरियाणा जेल डीजी ने मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 7 वार्डर को सस्पेंड कर दिया है.

जेल से फरार दोनों कैदी अरेस्ट : रेवाड़ी जिला जेल से फरार दो कैदियों को हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है. इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. आपको बता दें कि रेवाड़ी जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही से साइबर ठगी के दो विचाराधीन कैदी जेल से फरार हो गए थे. दोनों के फरार होने की भनक लगते ही प्रशासन में अफरातफरी मच गई थी. रेवाड़ी पुलिस फौरन एक्शन में आई और फरार कैदियों जाहिद और फैजान को 24 घंटे में ही अरेस्ट कर लिया. दोनों कैदी साइबर फ्रॉड में करीब डेढ़ महीने से रेवाड़ी की नई हाईटेक जेल में बंद थे. दोनों फरार आरोपी यूपी के रहने वाले थे, जिनके फरार होने का पता शुक्रवार शाम तब चला जब जेल में गिनती की गई. 22 वर्षीय फैजान यूपी के रामपुर का रहने वाला है, जबकि 21 वर्षीय जाहिद इटावा का रहने वाला है. दोनों जेल से सीढ़ी लगाकर फरार हुए थे. निर्माण कार्य के लिए जेल में सीढ़ी लाई गई थी जिसका इस्तेमाल दोनों ने किया था. दोनों मौके की तलाश में थे. सीढ़ी से उन्हें मौका मिला और दोनों दीवार फांदकर फरार हो गए.

रेवाड़ी जेल से फरार कैदी 24 घंटे में गिरफ्तार (Etv Bharat)

जेल के 7 वार्डर सस्पेंड : फरारी की घटना के बाद आईजी स्पेशल टॉस्क फोर्स बी सतीश बालन भी मौके पर पहुंचे थे और जेल का निरीक्षण किया था.वहीं इस पूरे मामले में लापरवाही को देखते हुए DG जेल आलोक मित्तल ने बड़ा एक्शन लिया और जेल के 7 वार्डर को सस्पेंड कर दिया. इनमें पांच हेड वार्डर भी शामिल है. वहीं देर शाम तक दोनों को अरेस्ट कर लिया गया. एसएचओ सदर राजेंद्र कुमार ने बताया कि एक आरोपी सुबह पकड़ लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को भी देर शाम अरेस्ट कर लिया गया. रेवाड़ी जेल को प्रदेश की हाईटेक जेलों में माना जाता है. इस जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया जाता है. इसके बावजूद हाईटेक जेल से दोनों के फरार होने की घटना ने जेल के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Last Updated : March 28, 2026 at 8:52 PM IST

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