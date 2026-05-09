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जींद नागरिक अस्पताल में दो गर्भवती महिलाओं की मौत, दोनों को था हाई ब्लड प्रेशर, एक साथ 2 मौतों से उठे सवाल

अस्पताल प्रशासन का दावा: नागरिक अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. राशि ने बताया कि, "जब दोनों महिलाओं को अस्पताल में दाखिल किया गया, उस समय महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना और डॉ. पूजा ड्यूटी पर मौजूद थीं. दोनों मरीजों को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहा और कंट्रोल नहीं हो पाया."

दोनों महिलाओं को था हाई ब्लड प्रेशर: अस्पताल प्रशासन की मानें तो दोनों महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की गंभीर शिकायत थी. उपचार के दौरान उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं हो पाया. चिकित्सकों का कहना है कि दोनों की हालत अस्पताल पहुंचने से पहले ही काफी गंभीर हो चुकी थी. मामले में मृतका के बिसरे को जांच के लिए लैब भेजा गया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

जींद: जींद के नागरिक अस्पताल में शुक्रवार सुबह प्रसव के लिए भर्ती करवाई गई दो गर्भवती महिलाओं की उपचार के दौरान मौत हो गई. दोनों महिलाएं आठ-आठ माह की गर्भवती थीं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और परिजनों में मातम छा गया. सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवाया.

प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने कही हाई ब्लड प्रेशर की बात: वहीं, नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर पूनिया ने कहा कि, "दोनों महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया था. महिला रोग विशेषज्ञों से चर्चा में सामने आया कि दोनों हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं. अस्पताल के गायनी वार्ड में 24 घंटे चिकित्सकों की ड्यूटी रहती है."

पति ने बताया पत्नी की हालत थी गंभीर: वहीं, मृतका असीमा के पति नितेश ने बताया कि, "सुबह करीब चार बजे पत्नी को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया था. उसे हाई ब्लड प्रेशर और सांस लेने में परेशानी थी. सुबह छह बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. असीमा का इलाज पहले से एक निजी अस्पताल में चल रहा था. असीमा की पहले से 11 वर्षीय बेटी है." वहीं, श्याम नगर निवासी पूजा के पति बंटी ने बताया, “रात एक बजे से पूजा की तबीयत खराब थी. उसे ब्लड प्रेशर के साथ दौरे भी पड़ रहे थे. सुबह अस्पताल लेकर पहुंचे और करीब साढ़े आठ बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हमारी पहले से कोई संतान नहीं थी."

दोनों मामलों में जांच शुरू: सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी मुकेश ने बताया कि, "दो महिलाओं की उपचार के दौरान मौत हुई है. एक शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि दूसरी महिला के मायका पक्ष का इंतजार किया जा रहा है. मामले की जांच जारी है."

एक साथ दो मौतों से उठे सवाल: नागरिक अस्पताल में एक ही दिन और लगभग एक ही समय में दो गर्भवती महिलाओं की मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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