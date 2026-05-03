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संभल में आरोपी को पकड़ने गए दो सिपाहियों पर हमला; मारपीट के बाद वर्दी फाड़ी, आठ आरोपियों के खिलाफ FIR

थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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संभल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:21 PM IST

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संभल : जिले के ऐचौड़ा थाना क्षेत्र में दो पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है. दोनों पुलिसकर्मी एक मामले में शिकायत के बाद आरोपी को पकड़ने गये थे. पुलिसकर्मियों ने आरोपियों पर धक्का मुक्की करने, जान से मारने की धमकी देने और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के ऐचौड़ा थाना क्षेत्र के मथना गांव का है. गांव धरनपुर निवासी एक युवक ने आरोपी सचिन कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. रविवार दोपहर करीब 12 बजे सिपाही हरपाल सिंह और मोहित सैनी आरोपी को हिरासत में लेने गांव पहुंचे थे. आरोप है कि इसी दौरान सचिन ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके परिवार के लोग और गांव वाले इकट्ठा हो गए.

इस दौरान उन्होंने सिपाहियों को घेर लिया. आरोप है कि इस बीच सिपाही मोहित सैनी मौके से निकल गया, जबकि दूसरे सिपाही को पकड़ लिया गया. सिपाही ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए. आरोप है कि इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसकी वर्दी फाड़ दी गई.


आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे भगा दिया. सिपाही हरपाल सिंह की शिकायत पर थाना पुलिस ने राजकुमार, नितिन, सचिन, विपिन, जसवंत, राकेश समेत नामजद आठ लोगों व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.



थाना प्रभारी लवनीश चौधरी के मुताबिक, धर्मपुर निवासी बिट्टू ने सचिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि 27 अप्रैल को आरोपी ने उसकी मोटरसाइकिल की दुकान से पैसे निकाल लिए थे. इसी शिकायत की जांच के लिए पुलिस गांव गई थी, जहां उनके साथ मारपीट की गई और वर्दी फाड़ दी गई. इस मामले में कुल आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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