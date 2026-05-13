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बिहार में शराब तस्करी में दो पुलिसवाले गिरफ्तार, SP ने किया सस्पेंड

जदयू MLA का बॉडीगार्ड रहा है आरोपी: जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दोनों बिहार पुलिस के सिपाही हैं. एक अभियुक्त एसपी ऑफिस में टेक्निकल सेल में तैनात है तो दूसरा जेडीयू विधायक का अंगरक्षक है. हालांकि जदयू विधायक ने दावा किया है कि उसे पूर्व में ही हटा दिया गया है. वर्तमान में वह कुचायकोट डायल 112 में तैनात है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं.

दो पुलिस जवान गिरफ्तार: आरोपियों की पहचान पश्चिम चम्पारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के बगही बकुलिया टोला गांव निवासी किशोर चौधरी के पुत्र अमित कुमार और नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के मोती बिगहा गोनवा गांव निवासी विनोद साहु के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है.

पहले भी सस्पेंड हो चुका है अमित कुमार: पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पूरे नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच शुरू कर दी गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जवान अमित कुमार पहले भी विवादों में रहा है. हर्ष फायरिंग मामले में वह सस्पेंड हो चुका है. एक बार फिर तस्करी में शामिल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है.

एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड: पूछताछ में दोनों जवानों ने बताया कि ड्यूटी खत्म करने के बाद वे अपनी निजी गाड़ी से निकले थे. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी. सदर एसडीपीओ प्रांजल ने मामले की पुष्टि करते हुए दोनों पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया है.

"प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों जवान निजी वाहन से शराब की तस्करी कर रहे थे. दोनों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस धंधे में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." -विनय तिवारी, एसपी, गोपालगंज

पूछताछ में तीसरा तस्कर गिरफ्तार: गोपालगंज पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी से पूछताछ के आधार पर एक तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो तस्करी गैंग से जुड़ा हुआ है. उसकी पहचान अहमद रजा खान उर्फ सारूक निवासी के रूप में हुई है. गोपालगंज के कुचायकोट थाना के मलही का रहने वाला है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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