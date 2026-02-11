शोरूम में पुलिस वाले ने चुराया महंगा मोबाइल, ऐसे खुली पोल
सीसीटीवी फुटेज में खुली पोल, एसएसपी ने मोबाइल वापस दिलाया, मामले की जांच की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 9:58 AM IST
जौनपुर: लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल शोरूम से चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है. हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात जौनपुर पुलिस में तैनात दो पुलिसकर्मी ने दी है. चोरी की पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
नए मोबाइल से अदला-बदली: जानकारी के अनुसार, लाइन बाजार क्षेत्र के एक मोबाइल शोरूम में दो पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर पहुंचे. उन्होंने शोरूम संचालक से सबसे महंगा मोबाइल फोन दिखाने को कहा. फोन देखने के दौरान ही एक पुलिसकर्मी ने बेहद चालाकी से अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकाला और शोरूम के नए मोबाइल से अदला-बदली कर ली. इस दौरान दोनों पुलिसकर्मी एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नजर आए.
सीसीटीवी फुटेज से वारदात सामने: कुछ देर तक बातचीत करने के बाद दोनों बिना कोई खरीदारी किए बिना शोरूम से बाहर निकल गए. जब कुछ समय बाद शोरूम संचालक ने मोबाइल स्टॉक का मिलान किया तो एक कीमती फोन गायब मिला. शक होने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें पूरी चोरी की वारदात साफ दिखाई दी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि चोरी करने वाले दोनों व्यक्ति जौनपुर पुलिस में तैनात हैं. इसके बाद शोरूम संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की.
विभागीय जांच के आदेश: एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने दोनों पुलिसकर्मियों को शोरूम संचालक को उसका मोबाइल फोन वापस दिलवाया. साथ ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
