अल्मोड़ा के दो पुलिसकर्मियों को मिला सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, सीएम ने किया सम्मानित

अल्मोड़ा पुलिस के दोनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर जनपद में सड़क सुरक्षा को नया आयाम दिया है. एसएसपी ने दोनों को बधाई दी है.

ROAD SAFETY EXCELLENCE AWARD
सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार (फोटो सोर्स: @almorapolice)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
अल्मोड़ा: अल्मोड़ा पुलिस ने एक बार फिर अपनी कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और उत्कृष्ट कार्यशैली का परचम लहराया है. राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने पर अल्मोड़ा जनपद के दो पुलिसकर्मियों को सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार-2024 से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बन गया है.

मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने 18 नवंबर 2025 को देहरादून में आयोजित समारोह के दौरान उप निरीक्षक आनन्द बल्लभ कश्मीरा तथा आरक्षी विनोद कुंवर को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. ये दोनों अधिकारी लंबे समय से जिले में सड़क सुरक्षा, यातायात जागरूकता और दुर्घटना नियंत्रण के क्षेत्र में असाधारण कार्य कर रहे हैं. इनके प्रयासों के कारण न सिर्फ यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है.

उप निरीक्षक आनन्द बल्लभ कश्मीरा ने अपने क्षेत्र में लगातार ट्रैफिक चेकिंग, स्कूली बच्चों को यातायात शिक्षा, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में निगरानी और आधुनिक यातायात प्रबंधन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर सराहनीय मिसाल कायम की. वहीं आरक्षी विनोद कुंवर ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण पहल करते हुए समय-समय पर जागरुकता अभियानों का संचालन किया. दोनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर जनपद में सड़क सुरक्षा को नया आयाम दिया है. इस उपलब्धि पर एसएसपी अल्मोड़ा देवेन्द्र पींचा ने दोनों को बधाई दी.

उन्होंने कहा अल्मोड़ा पुलिस निरंतर जनता की सुरक्षा, सुव्यवस्थित यातायात और दुर्घटनारहित यात्रा की दिशा में कार्यरत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मान अन्य पुलिस कर्मियों को भी प्रेरित करेगा और भविष्य में जनपद सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति करेगा. समग्र रूप से यह सम्मान अल्मोड़ा पुलिस की समर्पित कार्यशैली, जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा भाव को दर्शाता है. सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले इन दोनों पुलिसकर्मियों ने न केवल विभाग का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है.

