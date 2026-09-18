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शराब के नशे में बिहार पुलिस के दो जवान, डायल 112 की बाइक लेकर सड़कों पर लुढकते रहे

बगहा में शराबबंदी की निगरानी करने वाले पुलिस जवान पर ही नशे में होने का आरोप, एसडीपीओ ने जांच का आदेश दिया. दिलीप की रिपोर्ट

BAGAHA DRUNK POLICEMEN
बगहा 112 पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
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बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में शराबबंदी कानून की निगरानी कर रही पुलिस पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. रामनगर थाना क्षेत्र से दो पुलिसकर्मियों का कथित तौर पर नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए वीडियो सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और एसडीपीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा

वीडियो में डायल 112 की बाइक के पास दो पुलिसकर्मी कथित रूप से नशे में झूमते और लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं. स्थानीय लोगों के सामने एक पुलिसकर्मी हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे मामला तेजी से चर्चा में आ गया.

पुलिसकर्मी नशे में झूमते दिखे (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों की पहचान

वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों की पहचान सुरेंद्र कुमार मुनमुन पीटीसी और सुनील कुमार हवलदार के रूप में बताई जा रही है. दोनों रामनगर थाने में तैनात बताए जा रहे हैं. हालांकि, ईटीवी भारत वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

एसडीपीओ ने लिया संज्ञान

मामले को लेकर रामनगर एसडीपीओ सतेंद्र राम ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है. संबंधित पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

"मामला संज्ञान में आया है और संबंधित पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. जांच में दोषी पाए जाने पर नियम के अनुसार एक्शन लिया जाएगा."- सतेंद्र राम, रामनगर एसडीपीओ

शराबबंदी पर उठे सवाल

बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और पुलिस को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. ऐसे में खुद पुलिसकर्मियों के नशे में होने के आरोप ने कानून के पालन को लेकर आम लोगों में सवाल पैदा कर दिए हैं. स्थानीय स्तर पर भी इस घटना की चर्चा जोरों पर है.

कार्रवाई का इंतजार

पुलिस महकमे में इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पूरा मामला सुर्खियों में है और प्रशासन की ओर से पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है.

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