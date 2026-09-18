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शराब के नशे में बिहार पुलिस के दो जवान, डायल 112 की बाइक लेकर सड़कों पर लुढकते रहे

बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में शराबबंदी कानून की निगरानी कर रही पुलिस पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. रामनगर थाना क्षेत्र से दो पुलिसकर्मियों का कथित तौर पर नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए वीडियो सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और एसडीपीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा

वीडियो में डायल 112 की बाइक के पास दो पुलिसकर्मी कथित रूप से नशे में झूमते और लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं. स्थानीय लोगों के सामने एक पुलिसकर्मी हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे मामला तेजी से चर्चा में आ गया.

पुलिसकर्मी नशे में झूमते दिखे (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों की पहचान

वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों की पहचान सुरेंद्र कुमार मुनमुन पीटीसी और सुनील कुमार हवलदार के रूप में बताई जा रही है. दोनों रामनगर थाने में तैनात बताए जा रहे हैं. हालांकि, ईटीवी भारत वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

एसडीपीओ ने लिया संज्ञान

मामले को लेकर रामनगर एसडीपीओ सतेंद्र राम ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है. संबंधित पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.