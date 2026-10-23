ETV Bharat / state

बलरामपुर में ड्राइवर की मौत मामले में दो पुलिसकर्मी निलंबित, बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज

बलरामपुर में ड्राइवर की मौत मामले में दो पुलिसकर्मी निलंबित ( Photo Credit : ETV Bharat )

बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. ट्रक की टायर चोरी की शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति को थाने पर बुलाकर उसके साथ कथित मारपीट की, हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में छोड़कर निकल गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति बिस्तर पर दर्द से तड़पता दिख रहा है. लेकिन, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है. दर्द से तड़प रहे व्यक्ति की मौत के बाद, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मृतक से मार-पीट करने और बिना इलाज कराए अस्पताल में छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगाया है.

वहीं, पुलिस ने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए हृदयगति का रुकना मौत का कारण बताया है, एसपी ने घटना में लिप्त पाए जाने पर दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही मृतक के परिजनों की तहरीर पर बीजेपी नेता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.