बलरामपुर में ड्राइवर की मौत मामले में दो पुलिसकर्मी निलंबित, बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज
टायर चोरी की शिकायत पर मृतक को पुलिस ने थाने बुलाया था. कुछ घंटे बाद असप्ताल में तड़पता मिला और रात में मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:55 PM IST
बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. ट्रक की टायर चोरी की शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति को थाने पर बुलाकर उसके साथ कथित मारपीट की, हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में छोड़कर निकल गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति बिस्तर पर दर्द से तड़पता दिख रहा है. लेकिन, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है. दर्द से तड़प रहे व्यक्ति की मौत के बाद, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मृतक से मार-पीट करने और बिना इलाज कराए अस्पताल में छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगाया है.
वहीं, पुलिस ने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए हृदयगति का रुकना मौत का कारण बताया है, एसपी ने घटना में लिप्त पाए जाने पर दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही मृतक के परिजनों की तहरीर पर बीजेपी नेता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तुलसीपुर थाना क्षेत्र के सेखहनिया गांव निवासी रंजीत सैनी 48 ट्रक ड्राइवर थे. परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें एक मामले में पूछताछ के लिए 21 अक्तूबर को थाने बुलाई. कई घंटे बीत जाने के बाद जब वह घर नहीं लौटे तो, परिजनों ने उस पुलिसकर्मी से पूछताछ की, जिसने फोन कर रंजीत सैनी को थाने पर बुलाया था.
मृतक के भाई राम केवल सैनी ने बताया कि फोन पर पूछताछ के दौरान उक्त पुलिसकर्मी ने कहा की देखों किसी अस्पताल में शराब पीकर पड़ा होगा, जब रंजीत सैनी के तलाश की गई, तो वह तुलसीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक कमरे में दर्द से तड़पते मिला. परिजन इलाज के बाद उन्हें घर लेकर चले आए, जहां उनकी मौत हो गई. इसके बाद से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के सवाल उठ रहे है.
दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि परमजीत सिंह नामक व्यक्ति द्वारा ट्रक की टायर चोरी किये जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी. इस सूचना पर रंजीत सैनी को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया था, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. पुलिस द्वारा तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में भर्ती कराया गया, जहां रंजीत सैनी का मौत हो गई.
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बताया कि पुलिस द्वारा मृतक रंजीत सैनी का पोस्टमार्टम कराया गया है. मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डिया अरेस्ट आया है. मृतक के परिजनों की तहरीर पर परमजीत सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा कार्यवाही की जाएगी. वहीं पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने घटना में लिप्त दो पुलिसकर्मी रत्नेश कुमार एवं देवाशीष मिश्रा को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें: सड़क दुर्घटना में देश के दो होनहार युवा एथलीटों की मौत, खेल जगत में शोक