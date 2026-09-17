ETV Bharat / state

कौशांबी में दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर; मेले में डांस देखने का वीडियो वायरल, ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप

कौशांबी : जिले में गुरुवार को दो पुलिसकर्मियों का डांस कार्यक्रम देखते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. दोनों पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है. पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है. वीडियो कड़ाधाम थाना क्षेत्र के हब्बूनगर बाजार का बताया जा रहा है.

सीओ सिराथू सत्येन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में पाया गया कि थाना कड़ाधाम के हब्बूनगर बाजार में दिन में दंगल एवं मेले का आयोजन हुआ था और देर रात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित था. उन्होंने बताया कि यहां पर हेड कांस्टेबल राघवेंद्र एवं कांस्टेबल गोविंद की ड्यूटी सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई थी. उन्होंने बताया कि वीडियो के अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि दोनों कर्मियों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरती गई है. दोनों कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा प्रकरण की जांच की जा रही है.

मामला कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के हब्बूनगर का बताया जा रहा है. बता दें कि हब्बू नगर में मेले का आयोजन किया गया था. दिन में दंगल हुआ था, जबकि रात में डांस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसी कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में वर्दी पहने एक दरोगा और दो पुलिसकर्मी मंच के पास बैठे दिखाई दे रहे हैं. मंच पर डांस का कार्यक्रम चल रहा है. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा. जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : स्टेज पर युवतियों संग डांस पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद पंचायत सचिव सस्पेंड