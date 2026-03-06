ETV Bharat / state

शराब पकड़ने से भड़के माफिया, पुलिस के दो जवानों को घेरकर किया जानलेवा हमला

''बदमाशों ने शराब पकड़वाने की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए हम दोनों को जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में सिपाही रौशन कुमार के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. वहीं मुझे अंदरूनी चोटें आईं.'' - रामप्यारे पासवान, हवलदार

घायल पुलिसकर्मी ने लिखित में बयान दर्ज करवाया: इस संबंध में जवही दियर पिकेट पर तैनात हवलदार रामप्यारे पासवान ने ब्रह्मपुर थाना में लिखित आवेदन देकर बयान दर्ज कराया है. आवेदन में उन्होंने बताया कि वे अपने सहयोगी सिपाही रौशन कुमार के साथ नियमित गश्त और सूचना संकलन के दौरान पिकेट के पास मौजूद किराना दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए थे. सामान खरीदकर जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में तीन मोटरसाइकिलों पर सवार आठ-नौ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया.

एक आरोपी की हुई गिरफ्तारी : इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज ब्रह्मपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. घटना 2 मार्च की दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है.

बक्सर जिले में पुलिस पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

शराब माफियाओं का हौसला बुलंद : पीड़ित पुलिसकर्मियों के अनुसार, मारपीट के दौरान बदमाशों ने उनका मोबाइल भी छीन लिया. घटना के दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले. घटना के समय मौजूद एक ग्रामीण ने पूरी वारदात का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. जिसे बाद में पिकेट पर तैनात सिपाही धीरज कुमार को सबूत के तौर पर सौंप दिया गया है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस : मामले में कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुर थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि घटना में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अन्य नामजद और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

''पुलिसकर्मियों पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.'' - ब्रजेश सिंह, ब्रह्मपुर थाना प्रभारी

वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान : वीडियो फुटेज के आधार पर पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है. जिनमें से एक स्थानीय चौकीदार है, जबकि चार अन्य अभी अज्ञात बताए जा रहे हैं. दोनों घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत ब्रह्मपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टर्स के मुताबिक सिपाही रौशन कुमार के सिर में गहरी चोट आई है, जबकि हवलदार को भी अंदरूनी चोटें हैं. हालांकि दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

