शाहबाद डेरी में बदमाश के हमले से पुलिस के दो जवान गंभीर रूप से घायल, दोनों आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में एक इनामी बदमाश को काबू करने की कोशिश में पुलिस के दो जवान गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है.
Published : January 19, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: आउटर नॉर्थ जिले के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने एक बड़े खतरे को टाल दिया. पेट्रोलिंग के दौरान चाकू से लैस एक इनामी बदमाश को काबू करने की कोशिश में पुलिस के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साहस का परिचय देते हुए आरोपी को दबोच लिया.
डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी की शाम करीब 9 बजे शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र की गुप्ता कॉलोनी में हेड कांस्टेबल कुलदीप व कांस्टेबल नीरज अपनी बीट में नियमित पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे. इसी दौरान उन्हें एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथियार लेकर इलाके में घूम रहा है. इससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
पुलिस कर्मियों पर हमला: डीसीपी ने बताया कि दोनों जवान तुरंत मोटरसाइकिल से बताए गए इलाके में पहुंचे और कुछ दूरी पर संदिग्ध व्यक्ति को देख लिया. पुलिस कर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुका नहीं और भागने लगा. उसके पास हथियार होने की सूचना थी. उससे पब्लिक लाइफ को खतरा था, इसलिए हमारे जवान तुरंत मोटरसाइकिल छोड़कर उसके पीछे दौड़े. साहस का परिचय देते हुए उसे इंटरसेप्ट किया.
पुलिस के दो जवान गंभीर रूप से घायल: डीसीपी ने बताया कि जैसे ही पुलिस कर्मी आरोपी के पास पहुंचे, आरोपी ने जान से मारने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में हेड कांस्टेबल कुलदीप को सीने के पास और पीठ में चाकू से चोट आई, जबकि कांस्टेबल नीरज को कमर पर तीन बार चाकू लगा है. इसके बावजूद दोनों जवानों ने हिम्मत नहीं हारी, गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी आरोपी को काबू कर लिया.
हमला करने वाले है इनामी बदमाश: गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि एलियास पंची के रूप में हुई है. डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक आरोपी इलाके का इनामी बदमाश है, जिसके खिलाफ लूट व स्नैचिंग के करीब 12 मामले दर्ज हैं. वह पिछले साल दिसंबर में ही जेल से बाहर आया था. रिहाई के बाद दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है. डीसीपी स्वामी ने घायल पुलिसकर्मियों की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उनकी तत्परता व साहस के कारण एक खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया जा सका और एक बड़ी अनहोनी टल गई.
यह भी पढ़ें-
- नोएडा में इंटरनेशनल साइबर क्राइम का पर्दाफाश: बेटिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार
- लग्जरी गाड़ियां चोरी कर फर्जी दस्तावेजों पर दूसरे राज्यों में बेचने वाले सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 16 गाड़ियां बरामद
- 4 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय ठगी का भंडाफोड़, 'म्यूल अकाउंट' के जरिए पैसे किए जा रहे थे ट्रांसफर, 8 आरोपी गिरफ्तार