श्रावस्ती में रिश्वत लेने के मामले में दो दरोगा निलंबित, जांच में सही पाए गए आरोप

देवीपाटन परिक्षेत्र में घूसखोरी के दो मामलों में पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाया है.

Published : February 12, 2026 at 10:19 PM IST

श्रावस्ती : जिले के देवीपाटन परिक्षेत्र में घूसखोरी के दो मामलों में पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाया है. जांच में आरोप सही पाये जाने के बाद गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में दो दरोगा को निलंबित कर दिया गया है. दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पहला मामला बहराइच के नानपारा राजेंद्र वर्मा से जुड़ा है. उन्होंने शिकायत की थी कि 20 जून 2025 की रात करीब एक बजे हरदत्तनगर गिरंट थाने के उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा और 8-10 पुलिसकर्मी उनके घर आए और उन्हें थाने ले गए. पूछताछ के बाद सुबह उन्हें छोड़ दिया गया. आरोप है कि छोड़ने के एवज में उनसे एक लाख 30 हजार रुपये की रिश्वत ली गई थी.

दूसरा मामला भिनगा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. महिला का आरोप है कि पड़ोसी से उनका विवाद हुआ था. उन्होंने शिकायत की थी कि एफआईआर दर्ज कराने और विपक्षी पर कार्रवाई के लिए जेल चौकी प्रभारी, उपनिरीक्षक एसएन यादव ने उनसे दो हजार रुपये लिए थे. इसके बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई.

दोनों शिकायतों को देवीपाटन परिक्षेत्र, गोंडा की भ्रष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराया गया था. पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र की भ्रष्टाचार निरोधी सेल ने इन शिकायतों का संज्ञान लिया और गोपनीय जांच कराई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए.

इसके बाद श्रावस्ती जनपद से विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें भी आरोप सही पाए गए. जांच में दोषी पाए जाने के बाद उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा और उपनिरीक्षक एसएन यादव को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

