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महिला की मौत मामले में दो पुलिस कांस्टेबल लाइन हाजिर, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए सैंपल

पुलिस ने दोनों कांस्टेबलों के ब्लड और यूरिन के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं. यदि जांच रिपोर्ट में किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा नशे का सेवन किए जाने की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ निलंबन सहित कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. सूत्रों के अनुसार फॉरेंसिक रिपोर्ट 15 से 20 दिन के भीतर आने की संभावना है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त निजी वाहन को क्रेन की सहायता से घटनास्थल से कब्जे में लेकर थाना पहुंचाया. वहीं, महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के निहोग के समीप हुए सड़क हादसे में 45 वर्षीय महिला बाला देवी की मौत के मामले में सिरमौर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने हादसे में शामिल दोनों पुलिस कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. वहीं, वाहन चला रहे पुलिस कर्मी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

शुक्रवार (17 जुलाई) शाम सोलन में एक कैदी की पेशी के बाद दो पुलिस कांस्टेबल उसी कैदी को लेकर निजी वाहन से नाहन लौट रहे थे. नाहन-कुमारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग-907ए पर निहोग के समीप वाहन ने सड़क किनारे बैठी बाला देवी (45), निवासी गांव निहोग को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वाहन सड़क किनारे बने पैरापिट से भी जा टकराया. गंभीर रूप से घायल महिला को मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद कैदी को सुरक्षित सेंट्रल जेल नाहन पहुंचाया गया, जबकि दोनों पुलिस कर्मियों का मेडिकल कराया गया.

एचआरटीसी करेगा वाहन की तकनीकी जांच

पुलिस ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त निजी वाहन की तकनीकी जांच हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के मैकेनिकल इंस्पेक्टर से कराने का निर्णय लिया है. जांच में वाहन के ब्रेक, स्टीयरिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं के साथ दुर्घटना के समय संभावित गति का भी आकलन किया जाएगा.

कैदी का बयान भी होगा अहम

पुलिस जांच में उस कैदी का बयान भी दर्ज किया जाएगा, जिसे पेशी के बाद सोलन से नाहन लाया जा रहा था. उसके बयान के आधार पर दुर्घटना से पहले और हादसे के समय वाहन के भीतर की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जाएगा. हालांकि नशे से जुड़े किसी भी पहलू की अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ही होगी.

निष्पक्ष जांच का आश्वासन

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने कहा कि, "मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जा रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट, वाहन की तकनीकी जांच, मेडिकल रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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