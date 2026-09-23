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अंडर 23 शेष भारत टीम में छत्तीसगढ़ के लाल, वरुण भुई और मयंक वर्मा बने क्रिकेट टीम का हिस्सा

छत्तीसगढ़ के दो खिलाड़ियों का चयन अंडर 23 शेष भारत टीम में हुआ है.दोनों ने सीके नायडू चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

Varun Bhui and Mayank verma
वरुण भुई और मयंक वर्मा बने टीम का हिस्सा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 7:02 PM IST

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रायपुर : बीसीसीआई जूनियर क्रिकेट चयन समिति ने शेष भारत टीम अंडर 23 में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों का चयन किया है. छत्तीसगढ़ के वरुण सिंह भुई और मयंक वर्मा का इस खेल के लिए चयन हुआ है, जो तमिलनाडू के साथ 1 अक्टूबर से एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले मैच को खेलेंगे. छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में गुरुवार, 1 अक्टूबर रविवार से 4 अक्टूबर तक मैच का आयोजन हो रहा है.

पिछले सत्र में किया था बेहतरीन प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के रणजी और अंडर 23 खिलाड़ी वरुण सिंह भुई और मयंक वर्मा का चयन कर्नल सीके नायडू शेष भारत अंडर 23 टीम में किया गया है. बीसीसीआई द्वारा आयोजित इसी खेल में 2025-26 में दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था. जिसके आधार पर दोनों का चयन शेष भारत टीम में हुआ.

वरुण सिंह भुई का प्रदर्शन

बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज वरुण सिंह भुई ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए. 8 मैचों की 15 पारियों में 2.79 की औसत से गेंदबाजी करते हुए 41 विकेट प्राप्त किए थे. जिसमें 3 बार एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट प्राप्त किए. साथ ही वरुण ने कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक विकेट लेने में पूरे भारत में तीसरे स्थान हासिल किया था.

Varun Singh Bhui
वरुण सिंह भुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मयंक वर्मा का भी प्रदर्शन था शानदार

विकेट कीपर बल्लेबाज मयंक वर्मा ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैचों की 12 पारियों में 632 रन बनाए. जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.उन्होंने कर्नाटक के विरुद्ध शानदार 164 रन की पारी भी खेली.

Mayank Verma
मयंक वर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
शेष भारत टीम लिस्ट
  • प्रियांशु मोलिया (कप्तान)
  • अंगकृष रघुवंशी
  • आयुष अंगकृष रघुवंशी
  • आयुष जेठवा
  • मनन भट
  • दिग्विजय पाटिल
  • रक्षित मेहता
  • अरवेल्ली अवनीश राव
  • मयंक वर्मा
  • इमानियोट सिंह चहल
  • चंद्रराज राठौड़
  • वरुण सिंह भुई
  • गणेश सुथार
  • निखिल गिरी
  • चेतन शर्मा
  • जी सुमित



    लगातार खेल में आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से क्रिकेट के क्षेत्र में यहां के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के स्टार ओपनर आयुष पांडेय का चयन 'इंडिया ए' टीम में हुआ है. जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है. आयुष 22 सितंबर 2026 से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शुरू हुई घरेलू सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज को यह सफलता उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मिली है. इससे पहले, जून 2026 में श्रीलंका ए के खिलाफ खेली गई चार दिवसीय मैचों की सीरीज में भी आयुष पांडेय 'इंडिया ए' टीम का हिस्सा रह चुके हैं. वहीं रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हुए आयुष ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था.

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TAGGED:

TWO PLAYERS FROM CHHATTISGARH
VARUN BHUI AND MAYANK VERMA
वरुण सिंह भुई
मयंक वर्मा
UNDER 23 REST OF INDIA TEAM

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