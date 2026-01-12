अंडर-14 राजस्थान क्रिकेट टीम में भरतपुर के दो होनहारों का चयन, अनमोल शर्मा बने कप्तान
खिलाड़ियों का चयन अंडर-14 चैलेंजर ट्रॉफी और अन्य राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.
Published : January 12, 2026 at 6:02 PM IST
भरतपुर: जिले के क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व और खुशी का क्षण है. बीसीसीआई के तत्वावधान में 15 जनवरी से इंदौर (मध्य प्रदेश) में आयोजित होने वाली अंडर-14 राजसिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 16 सदस्यीय टीम में भरतपुर जिले के दो प्रतिभावान खिलाड़ियों अनमोल शर्मा और भावेश बघेल का चयन किया गया है. खास बात यह है कि उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और निरंतर शानदार प्रदर्शन को देखते हुए जिले के अनमोल शर्मा को राजस्थान अंडर-14 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.
जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि अनमोल शर्मा दाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज हैं और साथ ही लेफ्ट आर्म बॉलर के रूप में भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं. भावेश बघेल एक प्रतिभाशाली लेग स्पिन गेंदबाज हैं तथा लोअर ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं. दोनों खिलाड़ियों का चयन आरसीए द्वारा आयोजित अंडर-14 चैलेंजर ट्रॉफी और अन्य राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.
पढ़ें: RCA में चुनाव नहीं हुए तो जयपुर में IPL पर संकट ! बीसीसीआई ने दी थी चेतावनी
सचिव तिवारी ने बताया कि राजस्थान की टीम इस प्रतियोगिता में अन्य राज्यों की टीमों के खिलाफ कुल पांच दो-दिवसीय लीग मैच खेलेगी. राजस्थान का पहला मुकाबला 15 और 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ के साथ होगा. इसके बाद टीम को उत्तराखंड, विदर्भ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मजबूत टीमों से भिड़ना होगा. पूरी प्रतियोगिता इंदौर में ही आयोजित की जाएगी और यह 30 जनवरी तक चलेगी.
अनमोल शर्मा और भावेश बघेल के चयन एवं अनमोल को कप्तान बनाए जाने पर जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के कार्यालय में हर्षोल्लास का माहौल रहा. इस अवसर पर मिठाइयां बांटी गईं और दोनों खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं. कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन व अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता व भरत तिवारी, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में संघ पदाधिकारी, सदस्य और चयनकर्ता उपस्थित रहे.