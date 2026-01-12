ETV Bharat / state

अंडर-14 राजस्थान क्रिकेट टीम में भरतपुर के दो होनहारों का चयन, अनमोल शर्मा बने कप्तान

अंडर-14 राजसिंह डूंगरपुर ट्रॉफी की टीम के लिए चयनित खिलाड़ी ( ETV Bharat Bharatpur )