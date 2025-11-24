ETV Bharat / state

गाजियाबाद स्टेशन के 2 प्लेटफार्माें की बढ़ेगी चौड़ाई; बदलेंगे लखनऊ मेल समेत कई ट्रेनों के प्लेटफार्म नंबर

लखनऊ : रेलवे प्रशासन 17 से 26 दिसंबर तक गाजियाबाद स्टेशन के 2 प्लेटफार्माें की चौड़ाई बढ़ाएगा. इंजीनियरिंग कार्य के लिए रेल प्रशासन पावर ब्लाक लेगा. इसकी वजह से लखनऊ से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली लखनऊ मेल समेत कई अन्य ट्रेनों के प्लेटफार्म में बदलाव किया जाएगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 12229 लखनऊ मेल, 12429 एसी एक्सप्रेस, 22200 सुशासन एक्सप्रेस, 15707 कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस, 14205 अयोध्या एक्सप्रेस, 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस, 14007/13/15 सद्भावना एक्सप्रेस परिवर्तित प्लेटफार्म नंबर चार से संचालित होंगी.

इसके अलावा ट्रेन संख्या 22417 महामना एक्सप्रेस, 22419 सुहेलदेव एक्सप्रेस, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार एक्सप्रेस, 22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, 15909 अवध आसाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 से चलेंगी. ट्रेन संख्या 12875 नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 5 से रवाना होगी.

25 को चलेगी सहारनपुर बनारस अनारक्षित स्पेशल : उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सहारनपुर से बनारस के बीच दोनों ओर से एक-एक फेरे में अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. ट्रेन 25 व 28 नवंबर को चलाई जाएगी.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 25 नवंबर को ट्रेन संख्या 04552 सहारनपुर बनारस अनारक्षित स्पेशल सहारनपुर से दोपहर 2 बजे चलकर मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए रात 11:35 बजे आलमनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. यहां से 10 मिनट बाद रवाना हो जाएगी.