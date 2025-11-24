गाजियाबाद स्टेशन के 2 प्लेटफार्माें की बढ़ेगी चौड़ाई; बदलेंगे लखनऊ मेल समेत कई ट्रेनों के प्लेटफार्म नंबर
17 से 26 दिसंबर तक रेलवे कराएगा काम, सहारनपुर-बनारस के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 8:57 PM IST
लखनऊ : रेलवे प्रशासन 17 से 26 दिसंबर तक गाजियाबाद स्टेशन के 2 प्लेटफार्माें की चौड़ाई बढ़ाएगा. इंजीनियरिंग कार्य के लिए रेल प्रशासन पावर ब्लाक लेगा. इसकी वजह से लखनऊ से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली लखनऊ मेल समेत कई अन्य ट्रेनों के प्लेटफार्म में बदलाव किया जाएगा.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 12229 लखनऊ मेल, 12429 एसी एक्सप्रेस, 22200 सुशासन एक्सप्रेस, 15707 कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस, 14205 अयोध्या एक्सप्रेस, 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस, 14007/13/15 सद्भावना एक्सप्रेस परिवर्तित प्लेटफार्म नंबर चार से संचालित होंगी.
इसके अलावा ट्रेन संख्या 22417 महामना एक्सप्रेस, 22419 सुहेलदेव एक्सप्रेस, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार एक्सप्रेस, 22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, 15909 अवध आसाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 से चलेंगी. ट्रेन संख्या 12875 नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 5 से रवाना होगी.
25 को चलेगी सहारनपुर बनारस अनारक्षित स्पेशल : उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सहारनपुर से बनारस के बीच दोनों ओर से एक-एक फेरे में अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. ट्रेन 25 व 28 नवंबर को चलाई जाएगी.
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 25 नवंबर को ट्रेन संख्या 04552 सहारनपुर बनारस अनारक्षित स्पेशल सहारनपुर से दोपहर 2 बजे चलकर मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए रात 11:35 बजे आलमनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. यहां से 10 मिनट बाद रवाना हो जाएगी.
इसके आगे ट्रेन रायबरेली, मां वेल्हा देवी प्रतापगढ़ स्टेशन, जंघई होते हुए सुबह सात बजे बनारस पहुंचेगी. वापसी में 28 नवंबर को ट्रेन संख्या 04551 बनारस सहारनपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन बनारस से दोपहर दो बजे चलकर इन्हीं स्टेशनों से होते हुए सुबह सात बजे ट्रेन सहारनपुर जंक्शन पहुंचेगी.
पुराने सिस्टम से टिकट बुकिंग शुरू : रेल आरक्षण केंद्रों के सिस्टम को अपग्रेड करते हुए जो नया वर्जन लागू किया गया है, वह सोमवार शाम 6:27 बजे लखनऊ सहित देश भर में ठप हो गया. इससे रेल आरक्षण से जुड़े काम ठप हो गए. रेलकर्मियों ने जब इसकी शिकायत उच्च स्तर पर अधिकारियों से की तो बताया गया कि यह सिस्टम काम नहीं कर रहा है.
पुराने सर्वर को ही शुरू करके रेल आरक्षण शुरू किया गया है. नए वर्जन में आइआरसीटीसी के एप्लीकेश की तरह ही यात्रियों की सारी डिटेल भरने के बाद टिकट जारी होते हैं. इस सिस्टम के लागू होने के बाद आरक्षण केंद्रों के काउंटरों पर तत्काल कोटे का टिकट बनाने में अब पहले से कहीं ज्यादा समय लगता है.
